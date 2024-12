November óta pokollá vált az élete a Michalski családnak. Ekkor, november 4-én veszett nyoma Budapesten imádott lányuknak, a 31 éves Mackenzie Michalskinak. A tragikus végkimenetelű esetről a Metropol is írt: az amerikai turista barátnőjével érkezett Magyarországra, aki azonban a végzetes napon hazautazott, míg Kenzie bulizni indult. Itt ismerkedett meg későbbi gyilkosával, egy 37 éves ír férfivel, M. L. T.-vel.

Az amerikai turista november 4-én tűnt el Budapestről, holttestét november 8-án találták meg / Fotó: Youtube

32. születésnapját ünnepelné a meggyilkolt amerikai turista

Bár másnap azonnal keresni kezdték a magyar rendőrök, holttestét csak november 8-án találták meg egy utazótáskában, a Balaton mellett. Kiderült, hogy Kenzie és az ír férfi összemelegedtek egy buliban, ahonnan együtt mentek a férfi lakására, aki itt végzett vele, majd a holttestét elrejtette. Bár a férfit ezután letartóztatták, azóta is makacsul állítja: nem akarta megölni Mackenziet, aznap este egy szexuális aktus torkollott tragédiába. Családja viszont hallani sem akar erről, hangsúlyozták: ami ott történt, az gyilkosság volt, nem pedig véletlen.

Szerettei azóta hazaszállíttatták Kenzie holttestét és búcsút is vettek a lánytól. Sajnos azonban most egy újabb szörnyű megpróbáltatás vár rájuk: nem csupán az első karácsonyt kell túlélniük Kenzie nélkül, de a fiatal ápolónő januárban ünnepelné 32. születésnapját is.

Kenzie családja szerint a gyilkos hazudik / Fotó: Youtube

Szívszorító születésnapot tart Kenzie családja

Ünneplés és közös buli helyett azonban idén a gyász lesz az úr ezen a napon. A család mégis úgy döntött, hogy fájdalmuk ellenére megható módon emlékeznek meg Kenzieről: egy közös, nagyszabású búcsút tartanak az emlékére.

32. születésnapján nem csak Kenzie megemlékezését, de életének megünneplését is megtartjuk Buffalóban: január 18-án, szombaton 12-16 óra között várjuk az embereket, a fogadás délután egy órakor kezdődik

- írta öccse, Nicholas. Ismerősei közül már többen is jelezték, hogy szeretnének ellátogatni az eseményre, Kenziet ugyanis rengetegen szerették tiszta lelke és jó szíve miatt. Mint mondták, tavalyi születésnapjára például ajándékokat sem kért, helyette arra szólította fel szeretteit, hogy az ajándékaira szánt pénzből inkább a ritka agyi daganatos betegségben, az úgynevezett GBM-ben, azaz glioblastomában szenvedőket támogassák.