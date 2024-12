Azzal kapcsolatban ugyan a kutatók között sincs egyetértés, hogy a kutyák háziasítása pontosan hol és mikor következett be. Az ilyen képsorok vagy az egymással játszó farkasok láttán azonban könnyűnek tűnik megérteni, hogy miért is engedték őseink, hogy a mai kutyák ősei melléjük szegődjenek. Amellett, hogy meleget adtak a hideg éjszakákon és hasznosnak bizonyultak más feladatokban is, mint a csoport védelme, vagy akár a vadászat, a kutyák a mai napig őrzik játékos formában őseik viselkedését, ezek pedig bizonyosan hozzájárultak ahhoz, hogy mindennapjaink részévé tudtak válni.