A szakemberek szeme is kikerekedett, sokkoló, amit a vadkamera rögzített a Bükkben

A WWF Hungary a Facebook-oldalán reagált arra, hogy az elmúlt hetekben számos hír jelent meg a Bükkben előforduló medvékről. A WWF és az Egererdő Erdészet Zrt. közösen üzemeltetett vadkameráján már a nyár végén is feltűnt egy medve, amely azóta többször is megmutatta magát a Bükkben. A vadállat nemrégiben ismét feltűnt és sikerült is lencsevégre kapni.

Mint azt a bnpi.hu írja, a nagyragadozók – a hazánkban előforduló barna medve, farkas és a hiúz – egyetlen éjszaka alatt is nagyon nagy területeket képesek bejárni, nagyon távoli helyszíneken (10 km-t is bőven meghaladó távolságban) tudják hátrahagyni nyomaikat. Tehát, ha több szomszédos hegytetőn, gerinceken vagy völgyekben kerülnek elő lábnyomok, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy mindenhol más-más, különböző egyed „lakik”.