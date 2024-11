Vigyázat, újabb csalás! A rendőrség nevével élnek vissza!

Fontos csalásra hívta fel a figyelmet a Pest vármegyei rendőrség a Facebookon. Kiderült, a csalók ezúttal messzire mentek: rendőri vezetők nevével éltek vissza azokban a kamu idézésekben, amiket szétküldtek, remélve, hogy bedőlnek nekik.

Ezt a kamu idézést küldték szét, de a rendőrség figyelmeztet, ez csalás Fotó: Pest vármegyei rendőrség / Facebook

Újabb csalás: a rendőrség figyelmeztet

Az utóbbi napokban rendőri vezetők nevével visszaélve, egyre több hamis idézéssel próbálnak átejteni titeket. Fontos tudni: a rendőrség NEM küld ILYEN idézéseket. Ne dőlj be ezeknek a csaló leveleknek

– írta a Pest vármegyei rendőrség a Facebook oldalukon.

„A napokban egy leányfalui intézmény vezetője is kapott ilyen hamis értesítést, szerencsére ő a rendőréghez fordult! Legyetek ti is éberek! Ne hagyjátok, hogy a csalók rászedjenek benneteket! Figyeljetek oda és osszátok meg ezt az információt barátaitokkal is" – tették hozzá a posztban. A kamu idézés formailag sem úgy néz ki, mint egy igazi, ez több hozzászólónak is feltűnt és a rendőrség is kitért rá és csatoltak is egy eredeti idézést, hogy bemutassák, milyen formailag az, ami tényleg a rendőrségtől jön. A csalók által megszerkesztettre egyáltalán nem hasonlít.

Az igazi idézés így néz ki a rendőrségtől, teljesen más mint a csalóké Fotó: Pest vármegyei rendőrség / Facebook

Így néz ki egy általunk küldött idézés. Ha ilyet kapsz, ajánlatos felvenni a kapcsolatot telefonon vagy személyesen az érintett rendőri szervvel

– írják a mellékelt idézésnél. A csalók már be is izzították a rendszert, többen is jelezték hozzászólásban, hogy ők vagy egy rokonuk már kapott ilyen kamu idézést e-mailben. A rendőrség mindenkitől azt kéri, hogy minden esetben inkább keresse fel a rendőrséget, hogy kiderüljön valós-e az idézés, nehogy a csalók áldozataivá váljunk.

A csalók célja általában az, hogy valamilyen módon hozzáférjenek a személyes adatainkhoz. Épp ezért, ha ilyen kamu idézést kapunk, semmiképpen se válaszoljunk rá és ne kattintsunk rá semmilyen linkre, amit mellékelve küldenek. Ezzel ugyanis könnyen a csapdájukba esünk, hozzáférnek a számítógépünkhöz és ezzel a személyes adatainkhoz. Ha ilyen üzenetet kap és nem biztos benne, hogy valóban a rendőrségtől jött, minden esetben keresse fel a hatóságot és kérdezzen rá, mi dolga a csatolt idézéssel.