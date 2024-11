Egyre erősebben él bennünk a gyanú, hogy nem vagyunk egyedül. Korábban már az is őrültségnek hangzott, ha valaki azt mondta, hogy más bolygókon is élhetnek intelligens fajok, mostanában viszont már az is hihetőnek tűnik, hogy a Földre látogatnak idegenek. Napról napra egyre több UFO-észlelést regisztrálnak, a legutóbbiról pedig olyan tiszta felvételek készültek, hogy az még a szkeptikusokat is meggyőzi.

Egyre több ufót észlelnek

Az utóbbi időben nagyon sok UFO-észlelést regisztráltak. Már egy űrhajós is beszélt arról, hogy bizonyosan létezik értelmes élet a földön kívül, a Pentagon pedig a Kongresszus elé állt, miszerint megoldhatatlan ügyeik vannak. A szakértők mindezekből azt a következtetést vonták le, hogy az idegenekkel való érintkezés közelebbi időpontban következik be, mint azt gondoltuk. Most pedig egy olyan felvétel készült, amely minden kétséget eloszlat.

Egy TikTok felhasználó megdöbbenve posztolt egy videót. Éppen egy parkolóban állt, amikor kék-piros-fehér pulzálásra lett figyelmes. Először azt hitte, hogy egy drón repül a feje fölött, ezért előkapta a telefonját és videózni kezdett. Csakhamar azonban rájött, hogy ez egy UFO, amely ereszkedni kezdett. A megdöbbentően tiszta felvétel sokakat sokkolt: