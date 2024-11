Szívszorító ok miatt nem nyit ki Eta néni adventi csodaháza Dabason

Még a Google térképe is ismeri és pontosan jelzi, hol található Dabason Eta néni háza. Kajdácsi Józsefné Eta néni a 2010-es évek legelején unokái és családja gyönyörködtetésére díszítette fel advent idejére takaros házát és kertjét Dabason, a díszleteket pedig évről évre bővítette.

Otthona az évek alatt valódi turistalátványossággá nőtte ki magát. Az ország egészen távoli pontjáról is érkeztek, de jöttek a határon túlról is, hogy megcsodálják az évről évre változó, bővülő dabasi fényvarázslatot, és megtapasztalják Eta néni semmihez sem fogható vendégszeretetét.

A koronavírus-járvány idején volt egy év kényszerpihenő, amikor nem ragyogtak égők a dabasi házon. Utána azonban visszaállt a világ rendje, 2023-ban azonban fájdalmas döntést hozott Eta néni.

„A 2023-as év nem hozott túl sok jót számunkra, ezért úgy döntött a család, hogy ezt a karácsonyt, ezt az ünnepet együtt, egymásra figyelve szeretetben szeretnénk megélni. 2023-ban Eta néni házának kapuja zárva marad, és a megszokott fénydekoráció sem lesz látható. Kérjük az érdeklődőket, hogy most ne jöjjenek felénk” – írta a nyugdíjas asszony a közösségi oldalon.

Kiderült, a döntés hátterében szívszorító ok állt: súlyos betegséggel küzdött Andrea, Eta néni lánya, akinek gyógyulására irányított véradást is szerveztek. Több százan osztották meg segélykérő posztját és a kommentek tanúsága szerint többen vért is adtak, hogy minél hamarabb felépülhessen Andrea.

Úgy tűnik azonban, hiába az összefogás, idén februárban elhunyt Eta néni lánya. Így idén is elmarad a díszkivilágítás, a nyugdíjas asszonynak ugyanis a gyász miatt nincs elég ereje feldíszíteni a házat.