Orbán Viktor elárulta, miről beszélt Donald Trumppal telefonon

Orbán Viktor Facebook-oldalán tette közzé, miszerint győzelme után Donald Trump amerikai elnök felhívta telefonon. Már bejegyzésében megszellőztette a magyar kormányfő, hogy nagy dolgokról váltottak eszmecserét.

Nem sokkal korábban a TikTokon jelent meg egy videó, amelyben Orbán Viktor részletesebben is mesélt a szóban forgó telefonhívásról. Mint kiderült a győzelmi ünneplés közben tárcsázta őt Trump, sőt még mellette volt Elon Musk is. Az is kiderült, együtt ünnepeltek, majd azt is megbeszélték mi legyen a továbbiakban.

„Együtt örültünk egy kicsit, és megbeszéltük, hogy milyen lesz a folytatás” – árulta el mosolyogva Orbán Viktor.