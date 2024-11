„Egyszer csak beültek a kocsimba és nem akartak kiszállni” - Hajléktalanok foglalták el Tibor autóját

Elképesztő történetet osztott meg TikTok oldalán a Pest vármegyei, Táborfalván élő Farkas Tibor. A fiatal férfi két vadidegent videózott le, amint azok önkényesen elfoglalták az autója hátsó üléseit. Hiába kérte, a férfi és a nő nem volt hajlandó kiszállni, a hajléktlaanok arra kérték Tibort, hogy vigye haza őket… A megdöbbentő eset részleteit a Metropolnak mesélte el.

Egy perc alatt elfoglalták az autót a hajléktalanok Fotó: Farkas Tibor

Az egyik barátom ott volt a helyi kocsmában, így egy másik haverom és én eldöntöttük, hogy lemegyünk hozzá

– kezdte lapunknak Tibor.

A haver végül kint maradt a kocsiban, az anyósülésen várakozott, míg én berohantam. Útközben észre vettem egy hajléktalannak kinéző férfit és egy nőt, akik a kocsmából jönnek ki egy nagy zsákkal a kezükben…

Tibor itt még nem gondolt semmi rosszra, eszébe sem jutott az, ami ezután történt…

Nem sokkal később, az autóban maradt haverom berohant a kocsmába és közölte, hogy a hajléktalanok se szó, se beszéd fogták magukat és kinyitották a kocsi ajtaját és beültek a hátsóülésekre

– folytatta tovább.

Azonnal fordultam és mentem ki én is, hogy megnézzem mi történik… És valóban, ott ültek benne és várakoztak. Ekkor kapcsoltam be a videót. Megkérdeztem tőlük, hogy mégis kicsodák és mit keresnek az autómban. A haverom az rendesen megijedt, amikor ez a két idegen kérdés nélkül beült mögé.

A két hajléktalan először teljesen figyelmen kívül hagyta, hogy Tibor beszél hozzájuk, majd végül a férfinak megeredt a nyelve.

Hát nem tudtuk kié a kocsi b*zdmeg

– mondta a férfi. Majd hozzá tette, hogy Tibor igazán elvihetné őket valahova.

Teljesen szürreális élmény volt ez az egész.

– meséli a férfi. "Amikor kikapcsoltam a telefont, akkor végre a férfi kiszállt a kocsimól. Próbálta kiszedni az asszonyt is, de az csak ült csukott szemmel elájulva. Full részegek voltak mind a ketten! Könyörgött a bácsi, hogy vigyük el őket valahová. Mondtam nekik, hogy mondják el hol laknak és elviszem őket, csak szálljanak már végre ki a kocsiból. Végül nem vittem őket sehová, mert rájöttünk, hogy ha elviszem és ott véletlenül bajuk lesz, akkor visszanézik a kamerákat, látják, hogy hozzánk szállnak be és még minket hurcolnak meg. Ezért nem mentünk velük sehova, hozzájuk sem nyúltunk. Végül a nő is gondolt egyet és kifordult a kocsiból. Még sosem történt velünk hasonló, de az biztos, hogy egy darabig nem felejtjük el!" - zárta.