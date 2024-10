Rohammentőt riasztottak: emberre támadt egy medve Monorfalvánál

Az észak-erdélyi megyében az elmúlt időszakban több medvetámadás is történt, ahol ember volt az áldozat. Romániában az elmúlt hónapokban több hasonló medvetámadás is volt, szeptemberben Brassó és Máramaros megyében, előtte a Hargita megyei Csatószegen két alkalommal is emberre támadt egy nagyvad, míg végül sikerült kilőni. Július elején egy 19 éves lány életét vesztette, miután a Bucsecs-hegységben, egy közkedvelt túraösvényen rátámadt egy medve.