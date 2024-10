Elképesztő magyar siker: egy győri lány a fodrász világbajnokság bronzérmese

A fiatal győri lány tavaly különleges hajkreációjával a dobogó legfelső fokára állt a Párizsban megrendezett OMC világbajnokságon, ahol két kategóriában is versenyzett. A magyar fodrász idén sem hagyta ki, hogy két kategóriában is nevezzen a világeseményre, ahol Viviennek most is sikerült elérnie a maga elé kitűzött célt: újra dobogóra állt.

Vivien nem elégedett meg a tavalyi sikerével / Fotó: Csikár Péter

Ezúttal a bronzérem jutott a magyar fodrásznak

A céltudatos magyar lány már most tudja, hogy jövőre is elindul a rangos versenyen, holott még be sem zsebelte a legújabb érme utáni gratulációkat.

Nagyon boldog vagyok, mert sikerült elérnem a magam elé kitűzött célt, azt, hogy a világbajnoki cím után idén is felállhassak a dobogóra

– meséli meghatottan Baranyai Vivien, aki idén egy fényesen csillogó bronz érmet hozott haza Párizsból. A győri fodrász idén is két kategóriában indult, de ebben az évben is bebizonyította, hogy a kreatív fonás az, amiben a leginkább ki tud bontakozni.

A magyar lány idén is lenyűgözte a zsűrit különleges alkotásával / Fotó: Csikár Péter

40 percem volt, hogy elkészítsem a megálmodott kreációt, amit most egy különleges hajfestéssel dobtam fel

– részletezi Vivien, aki a festett rózsaszín tincsek játékával próbálta különlegessé varázsolni az általa készített hajkoronát. A második kategória a romantikus menyasszonyi haj volt, ám itt egyelőre még nem derült ki, hogy ki hányadik helyen zárt a rangsorban, ugyanis csak az első 6 helyezést hirdették ki. Vivien azt is elárulta, hogy az esküvő tematika itt is mindent visz, ugyanis ebben a kategóriában több mint 70-en versenyeztek.

Idén hatalmas önbizalmat adott, hogy ugyanazon a helyszínen voltunk, ráadásul egy 30 fős magyar csapat volt kint Párizsban, akik hatalmas erőt adtak a magyar versenyzőknek

– mesél Vivien a Párizsból hazahozott legboldogabb élményéről. A világeseményen egyébként idén összesen 8 magyar versenyző vett részt, ám nemcsak fodrászok, hanem körmösök és sminkesek is versengtek egymással számos kategóriában. Vivient arról is kérdeztük, mi a terve jövőre, ám ezt a titkot egyelőre megőrizte magának.