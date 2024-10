Gyászol a parancsnokság: egy hivatásos és egy 18 éves önkéntes tűzoltó hunyt el

Bodie önkéntes volt, felajánlotta szabadidejét, hogy másokon segítsen. Satcher már több éve volt tűzoltó, és rengeteg díjat is bezsebelt a hosszú évek alatt, és többször is megválasztották az év tűzoltójának. Szeretnénk megköszönni közösségnek a vigaszt és támogatást ebben a nehéz időszakban. Kérjük, továbbra is gondoljatok az elhunytakra és családtagjaikra és mondjatok el egy imát, hogy kigyógyuljanak a veszteség fájdalmas érzéséből.