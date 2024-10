"Az ember átkerül egy másik dimenzióba" - gyászoló feleség törte meg a csendet

Az ember ezekben a nehéz pillanatokban átkerül egy másik dimenzióba és nem is tudja igazán, hol van és mit is tegyen. Én mindvégig azt éreztem, mintha a hölgy mellettem állna a szobában. Segített, biztatott, mindenről pontosan tájékoztatott és a nehéz helyzetben még belém is próbált lelket önteni. Soha nem éreztem magam még ilyen biztonságban. Nélküle képtelen lettem volna mindezt végigcsinálni. A hálám kifejezhetetlen szavakkal iránta! Köszönöm!