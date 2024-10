„Mintha a lelkem elhagyta volna a testemet”- megrázó eseményről számolt be az anya

A Utah állambeli Smithfieldben élő Wilcox-család éppen harmadik gyereküket várta. Az anya, Madysen Wilcox már hathetes terhes volt, amikor elment a sorsfordító vizsgálatra. Kiderült, hogy még meg nem született gyermeke, akit Charlie-nak neveztek volna el, súlyos rendellenesség áldozatává vált.

Az anya a hír hallatán testen kívüli élményt élt át (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels/Joao Paulo De Souza Oliveira

Megszólalt az anya is

Az orvos közölte Madysen-nel és Darrin-nel, miszerint gyermekük agya nem vált szét két féltekére, és a szívével is van néhány komoly probléma, így a diagnózis ezzel végzetes. Charlie-nál alobáris holoproszefáliát diagnosztizáltak, egy születési rendellenességet, amely azt jelenti, hogy a baba agya nem alakul ki megfelelően, azaz nem válik szét jobb és bal féltekére. Normál esetben az agy két részre oszlik, de az idegrostokon keresztül kommunikálnak egymással. Ez az információfeldolgozást segíti elő, és hogy egyszerre több művelet is végre tudjunk hajtani. Másfelől nagyon súlyos fejlődési rendellenességek alakulhatnak ki amennyiben a két félteke nincs szétválasztva, valamint fizikai és neurológiai problémák is gyakrabban alakulnak ki ezzel. A megtört Madysen is nyilatkozott az esettel kapcsolatban:

Visszagondolva arra a napra, amikor megkaptuk a diagnózist, úgy éreztem, mintha a lelkem elhagyta volna a testemet, és láttam, ahogy reagálok a hírre.

Madysen az esélyek ellenére is ki szeretné hordani a babát. Párja, Darrin segíti át ezeken a nehéz időkön a terhes anyukát.