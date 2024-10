A híres, hírhedt zöldbáró Magyar Péter szolgálatába szegődött

„Magyar Péter felbukkanása óta most először töltöttem vele egy egész napot, volt időnk részletekről is beszélgetni és volt alkalmam közelről is megfigyelni hogyan dolgozik. Hát lenyűgöző a munkabírása, reagálási gyorsasága, fogalmazóképessége! […] Magyar Péter komoly történelmi ismeretekkel rendelkezik és elsőre érti a makrogazdasági problémákat is, illetve azok lehetséges megoldását. Röviden: szupersztár, […] szinte szürreális lelkesedés és szeretet árad felé. Soha ilyet nem tapasztaltam” – írta egy Facebook-bejegyzésében.