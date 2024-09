Agydaganattal műtött kisfiúnak okozott életre szóló örömöt a TEK

Zsombi ott segít, ahol tud. A 11 éves kisfiú életét megmentették az orvosok, amikor megműtötték agydaganattal 2023-ban. Előtte sokat szenvedett, a betegsége ugyanis fájdalommal járt, illetve a kemoterápia utóhatásai is égető érzést okoztak a csontjaiban. A kisfiú azonban már túl van a nehezén, és jelenleg tünetmentes. Természetesen rendszeresen jár kontrollra, az orvosok szerint pedig a családnak minden oka megvan a bizakodásra, ugyanis a tumor jó eséllyel nem újul ki a gyermek szervezetében.

Zsombi szívesen jótékonykodik, Mikulás alkalmából csokit vitt betegtársainak a kórházba / Fotó: Olvasói

Zsombi élvezte a fotózást

A kisfiú pontosan tudja, milyen érzés gyermekfejjel kórházban tölteni az időt, a szeretteitől elzárva. Ezért döntött úgy tavaly decemberben, hogy a debreceni gyógyintézményben fekvő gyerekeknek örömöt csempész az életébe, ezért csokit gyűjtött nekik az iskolájában. Az édességet személyesen vitte el a szüleivel, és át is adta az ápolóknak, hogy ők továbbíthassák a kis betegeknek.

Az igen érett gondolkodású és jólelkű kisfiú azonban nem érte be ennyivel. A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány felkérésére azonnal elvállalt egy fotózást a 2025-ös naptárba. A nyáron megszervezett eseményen a Terrorelhárítási Központ munkatársai személyesen találkoztak beteg gyermekekkel, és a vidám kisfiúk be is öltözhettek kommandósnak. Az érdekes programot persze Zsombi is kifejezetten élvezte.

Fantasztikus élmény volt a TEK-esekkel való találkozás minden gyereknek. Úgy is mondhatnám, hogy Zsombi azt hitte, álmodik

– mosolygott Katalin, a kisfiú édesanyja.

Zsombinak (fehér pólóban) nagyon tetszett a program a TEK-esekkel / Fotó: TEK

Azt egyelőre nem tudhatjuk, a bátor kisfiú kedvet kapott-e ahhoz, hogy felnőtt fejjel fegyveres testületnél dolgozzon, de az biztos, hogy a fotózást soha nem felejti el.

Az elkészült naptárt szeptember 17-én mutatták be. A sajtótájékoztatón részt vett Hajdú János, a TEK főigazgatója is. Ő megjegyezte: a Terrorelhárítási Központ a jövőben is tervezi, hogy gyermekeknek szóló programokban vegyen részt.