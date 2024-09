Pusztított a tűz Kőszegen: leveleket égető nyugdíjas okozott 100 milliós kárt

Hatalmas, fekete füst tört az ég felé szombat (augusztus 31.) délután, Kőszeg egyik mezőgazdasági területén. Nemsokára már a szirénázó tűzoltók is megjelentek, akik egyenesen a füst forrása, a Kőszegfalvi utca felé rohantak, ahol kigyulladt az avar. Azonban, mire odaértek, már sokkal nagyobb bajjal kellett szembenézniük: ekkorra ugyanis már egy közeli pajta is lángokban állt.

A tűz több, milliós értékű munkagépet is elemésztett Fotó: 112 Press / YouTube

A helyiek megrémültek, mert a tűz iszonyatos gyorsasággal száguldott tovább, hamarosan már egy szomszédos telekre is átterjedt, mi több, a melléképületben ekkor már az ott álló munkagépek is lángokban álltak. Információink szerint a helyiek rögtön a tűz forrásához rohantak, és ők is igyekeztek segíteni az oltásban, míg ki nem érnek a tűzoltók.

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy pajta Kőszegen, a Kőszegfalvi utcában. A szombathelyi hivatásos és a kőszegi önkormányzati tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hozzátették, hogy végül sikerült eloltani a közel három telket érintő lángokat:

A tűz egy másik melléképületet és egy pajtát is érintett. A rajok több vízsugárral oltották el a lángokat. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgozott

- fűzték hozzá.

Úgy tudni, emberi figyelmetlenség okozta a tüzet: a 112 Press szerint a lángokat egy helyi férfi gyújtotta, aki egynégyzetméteres területen akarta a leveleket elégetni.

A 80 év körüli férfi már lassabban mozgott, így szinte esélye sem volt arra, hogy megakadályozza a lángok terjedését, ami így több, nagy értékű munkagépet és autót is elemésztett. Szerencsére senki nem sérült meg: a szomszéd telek tulajdonosa ugyanis éppen nem volt otthon, amikor a lángok átterjedtek a pajtájára és a munkagépeire. A kár akár százmilliós nagyságrendű is lehet.