Mégis lehet mobil a diákoknál a suliban: Nyitrai Zsolt elárulta, kik a kivételek

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap reggel a Facebook-oldalán tett közzé egy fontos bejelentést arról, mely diákoknál lehet mobiltelefon a suliban.

Fontos bejelentést tett Facebook-oldalán a miniszterelnök főtanácsadója (Fotó: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala)

„Az iskolákban több mint 3000, 1-es típusú cukorbetegséggel élő gyermek kezdte meg a tanulmányait. Ők az igazgatók döntése alapján továbbra is maguknál tarthatják a mobiltelefonjaikat az iskolai idő alatt, így értesülhetnek azokról az adatokról, amelyeket a szöveti cukormérő eszközök (szenzorok) továbbítanak az okoseszközökre.”

– írja Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalán. A miniszterelnök főtanácsadója az ezzel kapcsolatos tennivalókat is pontokba szedte:

– A szülőnek jeleznie kell az iskola igazgatója felé, hogy a gyermek 1-es típusú cukorbeteg.

– A gyermeknek ezt orvosi papírokkal kell igazolnia.

– Az igazgató ebben az esetben tudja engedélyezni a mobiltelefon használatát a tanítási nap folyamán.

– Az igazgató rögzíti a tanulmányi rendszerben a birtoklás és a használat célját, az engedély érvényességének időtartamát, valamint a birtokolható tárgyat.

– Így a diabéteszes gyermekek a továbbiakban is láthatják a telefonjukon a nekik legfontosabb adatokat.



„A cukorbeteg közösségek számíthatnak Magyarország Kormányának támogatására” – zárja sorait Nyitrai Zsolt.