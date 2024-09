Magyar Péter korábban a Fidesznek pitizett politikai munkáért

Magyar Péter egy notórius hazudozó. Ez az egyik oka, hogy a Fideszben sohasem kapott politikai munkát. Mindig kért, könyörgött, pitizett, de soha nem kapott, és ennek egyik oka az, hogy egy notórius hazudozó

- árulta el Menczer Tamás.

Azt is elmondta, hogy most éppen a migráns-kérdésről hazudozik, de az igazság az, hogy az Orbán-kormány alatt Magyarországból soha nem lesz bevándorlóország. Ha Brüsszel azt szeretné, hogy engedjük be a bevándorlókat, akkor feltesszük őket egy buszra, és elvisszük őket von der Leyen asszonynak ajándékba.

Magyarországon egy sem marad ez egészen biztos.

Magyar Péter brüsszeli szabályokat akar, de ismerjük, hogy ez milyen: ártatlan emberek gyilkolnak meg tömegesen.