Együttműködés jött létre a kulturált magyar borfogyasztás érdekében

A HNT további szakmai együttműködéseket is tervez a MATE-val, melyek kidolgozása most is folyamatban van. Ennek fókuszában pedig a magyar szőlőtermesztés biológiai alapja van. A két szervezet egymás értékei és eredményei ismeretében fontosnak tartja, hogy a közös szakmai területeken egymást erősítve együttműködjenek. Közös munkájuk eredményeiről, sikereiről és újabb terveiről hamarosan beszámolnak.