Árvíz: van olyan élelmes vállalkozó, aki ebben is meglátja a lehetőséget

A fővárosban hétfőn életbe lépett harmadfokú árvízvédelmi készültség miatt a budai és a pesti alsó rakpartot is lezárták, ami hétfő este 8 órakor meg is történt. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a rakpartokon mindössze hat autó maradt. Háromnak elérték a tulajdonosát, a másik három járművet pedig biztonságos helyre szállították a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság munkatársai.

Bár az árvíz elleni védekezés és a harmadfokú készültség jegyében Budapesten hétfő este már egy darab autó sem volt az alsó rakpartokon, azért egy kis reklám sosem árthat – gondolhatta a leleményes hirdető Fotó: Facebook

Mindezek ellenére, vagy még mindezek előtt valaki felmatricázta hirdetésekkel a fővárosi rakpartokat, mégpedig zseniális érzékkel! Az egyik zárt Facebook-csoportban jelent meg egy fotó, amin látható a hirdetés egy rakparton álló közlekedési jelzőtábla hátoldalára ragasztva. A marketingüzenet nem is lehetne aktuálisabb: a kereskedő ugyanis azzal hirdeti magát, hogy készen áll az árvízkárosult autók felvásárlására. Hozzáteszi, hogy akár még hétvégén is zargathatják ezzel azok a bosszankodó járműtulajdonosok, akikkel minden óvintézkedés dacára valahogy mégis kibabrál az áradó Duna. Mindehhez pedig egy stílszerű illusztrációt is rányomott a matricára a hirdető, amin egy kocsit majdnem tetőig ellep a víz.

Nem kívánunk rosszat a kereskedőnek és talán ő is megérti, ha azt reméljük, hogy senki autójában nem keletkezik kár, annál is inkább, mert országszerte jól halad az árvíz elleni védekezés. Mindenesetre a matricákat szétszóró autókereskedés előtt le a kalappal: marketingből jeles!