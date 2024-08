Ez az ukrán döntés a magyarok 69 százalékát felháborította

Pártállástól függetlenül nagy az egyetértés a magyarok között abban, hogy az EU-nak fel kellene lépnie a helyzet rendezéséért

A magyar közéletben felmerült annak a lehetősége is, hogy az olajszankciókra Magyarország válaszul az ukrán áramellátás visszatartásával feleljen. Ennek jelenleg azonban nincs még elsöprő támogatása: a magyarok 47 százaléka elfogadhatónak tartaná a válaszlépést, 42 százalékuk nem. Alighanem a tartalékokból biztosított benzinellátás és a magyar tárgyalási erőfeszítésekbe vetett bizalom is közrejátszik abban, hogy a magyarok a válaszlépéssel kapcsolatban még óvatosak. Ugyanakkor a megegyezés hiányában a hangulat könnyen átalakulhat, és az ukrán szankciók már most is erős ellenzése miatt a válaszlépések is hasonló támogatottságot szerezhetnek – olvasható az elemzésben.