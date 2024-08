"Miért a szüleimmel szórakozol?" - Életveszély Bátán: benzinkannás fantom gyújtogatott az idős pár házánál

Hasonló eset történt a minap Pilisvörösváron is: augusztus 20-án egy bekattant férfi, B. Richárd Zsigmond összeveszett párjával, Juliannával, akit először leöntött benzinnel, majd a házat is fellocsolta. Ezután egy öngyújtót dobott a halálos adag benzinre, majd elmenekült. Bár senki nem halt meg és mindenkinek sikerült kimenekülnie, a ház lakhatatlanná vált, és három másik épület is leégett.