Botrány az éjszakában: Magyar Péter gyalázatos viselkedése sokkolta az embereket

Zsolt szerint ez a fajta viselkedés senkitől sem elfogadható Fotó: Metropol

Az emberek mind döbbenten reagáltak a politikus viselkedésére, különösen az agresszivitása és a nála évtizedekkel fiatalabb lányokra való nyomulása miatt.

Vajon milyen következményei lesznek Magyar Péter számára ennek a botrányos éjszakának? Mint mindig, most is tagad és terel, de a közvélemény nem felejt. Esetek sora bizonyítja, hogy ennél kevesebbért is börtönbe került az elkövető.