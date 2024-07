Komoly károkat okozhat a mai Mars-Uránusz együttállás: ezekre kell ma nagyon figyelni

2024. július 15., Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn a tetteit a kíváncsiság vezérelheti, amikor egy beszélgetés, vagy egy hír olvasása során érdekes információra bukkan. Élvezni fogja a vizsgálódást, melynek során viszont olyan dologra is fény derülhet, amire igazán nem számít.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hétfőn megoszthatja az ismereteit, tapasztalatait valakivel, ami önnek is jó visszacsatolást, megerősítést jelent. Látja ugyanis, hogy mit ön tud, az másnak is milyen jól jöhet. Az másik pedig hálás lesz az információkért.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma komoly segítséget, támogatást kaphat valakitől, vagy ön nyújtja a másiknak ezt, de az biztos, hogy ennek hatására elmélyül a kapcsolata az illetővel. Új barátság is kezdetét veheti, ami később még nagy jelentőséggel bír majd.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha nem a jól megérdemelt szabadságát tölti, akkor ma is igazán kitartó és szorgalmas, ezerrel pörög hétfőn, mindenki gondját ön próbálja megoldani: segít, támogat, tanácsot ad. Sokan gondolnak most önre hálával! Azért a saját ügyeire is jusson idő.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A mai napon együttáll a Mars és az Uránusz a Bikában. Ez se nem könnyed, se nem harmonikus, se nem békés. Szóval semmiképp se keveredjen vitába! Tuti, hogy vesztesként jönne ki. Keresse a kompromisszumot!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma valami misztikus, titkos dolgot tud meg, vagy rak össze. Ez érintheti a múltat és /vagy a családot. Ne analizálja, ne akarja azonnal megérteni! Engedje, hogy az egész szépen magától tisztuljon ki!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Jó lehetőségeket hoz a ma nap. Kérdés, hogy vannak-e konkrét tervei? Lát-e pontos célokat? Fontos, sőt hasznos lenne, ha tudná, merre akar haladni, fejlődni. Akkor kaphatná a legtöbb segítséget az égiektől.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egy üggyel el van akadva? Most mintha megszállná az ihlet, és meglátja a megoldást. Mindegy, hogy ez jelenleg mennyire látszik aktuálisnak, illetve kivitelezhetőnek, rögzítse! Még véletlenül se szálljon el!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A mai Uránusz-Mars együttállás új szempontokat hoz önnek, ami kimondottan szerencsés lesz… Ha kritizálja a párját, azzal viszont hibát követhet el. Semmiképp se tegye! Legyen vele szemben megértő és megengedő.