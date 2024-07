Ezen a napon jelent meg a rock ’n’ roll királyának első lemeze

71 éve, 1953. július 18-án jelent meg az első albuma a „My happiness”, amit édesanyjának címzett. Nincs olyan ember a világon, aki ne ismerné a rock ’n’ roll világhírű sztárját, az ikont, a többszörös Grammy-díjas amerikai énekest, zenészt és színészt, aki dalaival a lelkünkig hatolt, táncmozdulataival pedig megőrjítette az embereket. Elvis Aaron Presley 1935. január 8-án született Tupelóban, Mississippi államban. Az énekes többek között skót, ír, francia (normann) és zsidó gyökerekkel rendelkezik. A Presley család nem volt tehetős, folyamatos megpróbáltatások övezték őket: Elvis ikertestvére születésükkor halva született, a család mély szegénységben élt, ugyanis sem a villany, sem a víz nem volt hozzájuk bekötve. Szülei vallásosak voltak, így gyakran jártak vasárnaponként templomba, a gospel kórus éneke a fiatal fiúra nagy hatást gyakorolt. Jellegzetes hajviselete miatt gyakran cikizték őt, olykor meg is verték az iskolában. Zenét sosem tanult, minden tudását a rádióban és lemezeken hallottak alapján tanulta, önállóan. Elvis az 1956-os forradalom idején kiállt a magyarok mellett: 1957 januárjában egy televíziós műsorban a „Béke a völgyben” című dal éneklésekor műsorvezetőjével együtt arra kérte a nézőket, adakozzanak a nehéz helyzetbe került magyaroknak, és küldjenek nekik csomagokat. 1969-től aktív koncertezésbe kezdett, és haláláig több mint 1000 koncertet adott, az utolsót halála előtt hét héttel. Halálának oka a gyógyszerfüggősége: többször túladagolta magát, amely miatt szívproblémák, vesekárosodás és zöld hályog alakult ki nála.

Elvisről készült portré Fotó: Zuma/Northfoto

106 éve született a béketeremtő Nelson Mandela

A Dél-afrikai Köztársaság első fekete bőrű elnöke 1918. július 18-án született Mvezóban. Mandela egész életében tapasztalta a faji szegregáció okozta nehézségeket, amely ellen többször is felszólalt. Iskolájában egy szegregációellenes tüntetésen való részvétel miatt csapták ki, majd további felszólalásai miatt 27 év börtönbüntetésre ítélték. Amikor tettei miatt bíróság elé állították, Mandela a következőket mondta: „Küzdöttem a fehér elnyomás ellen, és küzdöttem a fekete elnyomás ellen. Egy olyan demokratikus és szabad társadalom eszményét dédelgettem, amelyben minden ember harmóniában él együtt, és egyenlő esélyekkel rendelkezik. Ezért az eszméért és beteljesüléséért remélek élni. De ha kell, ezért az eszméért meghalni is kész vagyok.” 1944-ben csatlakozott az Afrikai Nemzeti Kongresszushoz, 1947-ben pedig a szervezet titkára lett. 1994-ben megnyerte a választásokat, így hivatalosan is ő lett a Dél-afrikai Köztársaság első fekete bőrű elnöke, amely pozíciót egy ciklus erejéig, 1999-ig töltött be, ugyanis nem indult újra, de emberjogi aktivitásából egy cseppet sem engedett. Az ő elnöksége alatt számolták fel a diszkriminációt és a szegregációt, amivel a nemzeti és nemzetközi ellentétek elsimításának hangsúlyozásáért nemzetközi elismerést vívott ki. 1993-ban, De Klerkkel megosztva Nobel-békedíjat kapott. Egy elhúzódó légúti fertőzés következtében 2013. december 5-én, 95 évesen halt meg.