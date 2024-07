"Hétvégén egy törülközőt alig lehet a strandon leteríteni - beindult a szezon a Balatonnál, sok a hazai nyaraló is

A statisztika szerint 18 százalékkal több a magyar vendég

Egyelőre a májusi statisztika áll rendelkezésre, de abból - és a tapasztalatokból - arra lehet következtetni, hogy a nyári hónapokban jóval több turista lesz, mint tavaly - nemcsak külföldi, hanem belföldi is. A KSH adatai szerint májusban a vendégéjszakák száma 13, a vendégeké 18 százalékkal nőtt a tavalyi év hasonló időszakához képest. 1,6 millió vendég összesen 3,7 millió éjszakát töltött magyar szálláshelyeken. Ez azt jelenti, hogy fellendült a turizmus, ami a magyar gazdaság egyik húzóágazata. A belföldi vendégek átlagosan 5,1 százalékkal több éjszakára szálltak meg, mint tavaly. Ennél is jelentősebben nőtt a külföldi vendégek által nálunk töltött idő: 21 százalékkal emelkedett a külföldivendég-éjszakák száma. Májusban 822 ezer belföldi turista volt. A belföldi vendégéjszakák száma a Sopron-Fertő turisztikai térségben bővült a legnagyobb mértékben, 13 százalékkal. Budapesten 19, a Balatonnál 5,8 százalékkal emelkedett a turisztikai szálláshelyeken eltöltött belföldi vendégéjszakák száma. Szívesen jönnek külföldről is a Balatonra: 29 százlékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken eltöltött külföldi vendégéjszakák száma, ennek 80 százalékát szállodákban töltötték a vendégek.