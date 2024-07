Gigászi bejelentést tett az Aldi: ezzel milliók járhatnak jól

Az Aldi Európa egyik kedvenc szupermarketje. A saját márkás termékei mind kiváló minőségüek, egyediek, különlegesek, amivel azonban teljesen megnyerte az emberek szívét, az az, hogy olcsó. Európai emberek milliói jár ide vásárolni, így tehát nem meglepő, hogy jól megy a szupermarket szekere. Ezért az Aldi most fontos közleményt tett: további terjeszkedésről tett bejelentést. A mostani bejelentésében még csak az áll, hogy tovább terjeszkedik Angliában, ezáltal körülbelül ezer új munkahelyet teremt - írja a Mirror. Mivel azonban Magyarországon is nagyon népszerű, így bízni lehet abban, hogy itthon is több Aldi nyílik majd.