Mindenki Anitát keresi, újabb információk láttak napvilágot a Fishing on Orfű-ről eltűnt lányról

Úgy tudjuk, hogy nem állt erős alkoholos befolyás alatt. Nem sok alkoholt fogyasztott és, aki találkozott is vele a stégnél az beszámíthatónak vélte a fiatal lányt. Jelenleg több rendőr is keresi Anitát, este pedig a Pécsi Mentőkutyás Egyesület is megérkezik a helyszínre. Drónokat is bevetettek és a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület is a helyszínen van. Ők a vízen is készenlétben állnak, ha esetleg felmerülne, hogy a vízben kell keresni Anitát