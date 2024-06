„Elsötétült minden, miközben a falban lévő vezetékek izzottak” - romokba dőlt Attiláék háza

A fiatal pár vacsora után épp készült álomra hajtani a fejét, amikor az órási csattanástól minden porcikájuk összerezzent.

A villámcsapás után szinte egyetlen cserép sem maradt a mórahalmi ház tetején Fotó.olvaói

Ilyet még nem hallottam. A dörrenés után elsötétült minden, miközben a falban lévő vezetékek izzottak. A plafon leszakadt, az egyik konnektor a legkisebb gyermekem Attila fejétől néhány centire robbant fel, de szerencsére a Jóisten vigyázott rá.

- emlékszik vissza a szombati estére Vanda, aki azt is elmondta a Metropolnak, hogy az összes konnektor és kapcsoló megolvadt. A födémben lévő nád kigyulladt, amit a szakadó eső oltott el. A villám pusztítása olyan erejű volt, hogy szinte cserép nem maradt a tetőn, a házban több helyen még az álmennyezet is leszakadt, és a bojler szét nyílt. A villám egyetlen elektronikai eszközt sem kímélt, mindenük odalett.

Hosszú és viszontagságos út vezetett addig, hogy meg tudjuk vásárolni ezt a tanyát. Az esküvőnket is itt akartuk tartani augusztus 10-én, de így nem tudom mi lesz.

- mondja a könnyeivel küszködve a fiatalasszony, aki el sem tudja képzelni, hogy fog alakulni az életük tovább. A család minden vagyona a tanya volt. Néhány éve vásárolták, és teljesen fel is lett újítva.

Miután megismerte Attilát pozitív fordulatot vett Vanda élete Fotó: olvasói

Vanda sok megpróbáltatáson ment keresztül, mielőtt megismerte az igazi társát Attilát, akivel együtt végre minden jóra fordulni. Megszületett a közös gyermekük is, a most 3 és fél éves Atika. Azonban a sors továbbra sem volt hozzájuk kegyes, mert a villámcsapás tönkretette az eddigi munkájukat. De bevallásuk szerint nem adják fel. Továbbra is keményen fognak dolgozni, és megtesznek mindent, hogy ismét széppé varázsolják szeretet otthonukat. A gyermekre nagymamája vigyáz, míg ők nappal dolgoznak, és éjszaka alszanak. Az esküvőről most álmodni sem mernek, mert minden megtakarított pénzüket a ház felújítására kell fordítaniuk. Pedig Vanda számára nagyon fontos lett volna a szertartás, mert a hosszú és rögös útja után végre azt érezte volna, hogy egy igazi családba tartozik, amit a szertartással tett volna hivatalossá.