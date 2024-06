Elszaporodtak az aranysakálok, körbevették Budapestet - megtörtént az első támadás is - Fotók!

Aranysakálinvázió van Budapest környékén?

Az utóbbi időszakban egyre többfelől lehetett hallani, hogy aranysakálok támadtak kisebb, prédaállatnak nézett háziállatokra. Budapestre is betörtek az aranysakálok - már tavaly is erről cikkezett a szaksajtó. A valamikor őshonos állatot „nádi farkasként” is emlegetik. Az állat időnként akár kisebb falkákba is verődhet, egy ilyen csapat az őzgidák mellett a rókákat is könnyűszerrel legyőzi. Bár az utóbbi néhány évben elkezdték őket kilőni, számuk továbbra is jelentős, ami a gazdaságokban is sok bosszúságot okoz.