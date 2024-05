Orbán Ráhel: „Ez egy nagy vállalás, amit nagy felelősségnek is tekintünk”

Budapest új turisztikai büszkesége a V. kerületben található vadonatúj luxusszálloda, a Hotel Dorothea. Az épület egyik különlegessége, hogy nem egy, hanem három részből áll: az 1873-as Weber-házból, az 1913-as szecessziós Mahart-székházból és az 1937-es modernista Münnich-házból. A fejlesztéseket végrehajtó BDPST kreatív igazgatója Orbán Ráhel, Orbán Viktor miniszterelnök lánya, aki másfél évtizede dolgozik a vendéglátásban, azt megelőzően pedig 10 évig tanulta a szakmát.

Orbán Ráhel, a BDPST kreatív igazgatója (Fotó: BDPST)

„A BDPST missziója az, hogy Magyarország és Budapest ismertségét növelje annak tudatosításával, hogy nagyon sok műtárgyat alkottak, sok mindent találtak fel magyarok, amelyeket a világ bár ismer, de nem tudják, hogy magyarokhoz köthetőek. Mi szeretnénk meghonosítani azt, hogy a vendéglátás és az idegenforgalom által jó hírét tudjuk vinni a magyar kultúrának” – fogalmazott a Blikknek Orbán Ráhel, megjegyezve: a munkájukat nemzetközi szinten is elismerték.

A BDPST kreatív igazgatója a jelen sikere mellett a jövő kihívásáról is beszélt: következő nagy projektjük a Gellért szálló felújítása lesz, melyben a Mandarin Oriental luxusszállodalánccal dolgoznak majd.

„Ez egy nagy vállalás, amit nagy felelősségnek is tekintünk, mert ez Budapest egyik leginkább ikonikus épülete” – jegyezte meg Orbán Ráhel, Orbán Viktor miniszterelnök legidősebb lánya.