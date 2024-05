Brinkmann, Ross, esetleg House, neked melyik tévés doki volt a kedvenced? – Galéria

A rendszerváltás előtti korszakban két kórházi sorozat szögezte a nézőket a képernyők elé. Az egyik a kelet-európai valóságot bemutató, csehszlovák Kórház a város szélén volt a nőcsábász Blazej doktorral. A másik a 80-as években készült, és a gazdag, fényűző Nyugat-Németország Fekete-erdejébe engedett bepillantást egy tapasztalt, illetve megnyerő stílusú professzor mindennapjain keresztül. A Klinika sorozat rendkívül népszerű volt, és óriási sztár csinált a Brinkmann professzort alakító Klausjürgen Wussowból, aki most április 30-án lenne 95 éves. A Metropol az ő születésnapjának a tiszteletére elővette a legismertebb filmes orvosokat, akiket mi magyarok a legjobban szerettünk.

A Klinika, a Kórház a város szélén és a Vészhelyzet a legnépszerűbb kórházas sorozatok voltak Fotó: Facebook, YouTube

A Kórház a város szélén Blazej doktorát játszó, Josef Abrhám 1978-tól egészen 1981-ig szerepelt a Csehszlovák Televízió sorozatában. A színész két évvel ezelőtt hunyt el, ám máig népszerű. A Klinika sorozat 1985-ben indult és hetven részt élt meg. Annyira népszerű volt, hogy még Dél-Afrikában is vetítették. A sorozat első számú sztárja a Brinkmann professzort játszó Klausjürgen Wussow sajnos – akárcsak cseh kollégája – már nincsen közöttünk, 2007-ben, 78 évesen elhunyt. A sorozatbeli fiát, az Udót alakító Sascha Hehn még most, 69 évesen is igazán menőnek számít, gyakran szerepel sorozatokban és a fiatal korosztály is jól ismeri, mivel a Shrek német változatában ő volt a zöld ogre hangja.

Természetesen a magyar Szomszédok sorozat Mágenheim Ádámját sem hagyhatjuk ki kedvenc orvosaink listájából. Így Kulka János egyetlen magyarként szerepel a válogatásunkban. A világ legnézettebb sorozata díjat a Vészhelyzet kaphatná meg, ha lenne ilyen. A chicagói kórház sürgősségi osztályán játszódó történet 1994-ben indult és 15 évadon át mutatta be orvosai mindennapjait. Az abszolút kedvenc természetesen nem más, mint a Ross doktort alakító George Clooney, aki nagyon szépen kinőtte magát egészen az Oscar-díjig. Őket egy minden más addigi sorozatdokitól eltérő karakter követte, Doktor House, amely 2004-es indulását követően 8 évadot élt meg. Hugh Laurie pedig telitalálat volt erre a szerepre.

A fotóra kattintva galériánkban megnézheted, hogyan változtak az eltelt időben ezek a sztárok!