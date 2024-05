Mitől fut össze a nyál Soros szájában?

Izgalmas krimikkel vetekszik a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójának legújabb könyve. Ami tulajdonképpen egy párbaj, két ember izgalmas politikai és szellemi párviadalának története.

A köztük fennálló konfliktus kibékíthetetlen

Schmidt Mária az intézet vezetője szerint a legfontosabb dolog, ami a két címszereplőt elválasztja egymástól, hogy Soros György azt gondolja, hogy a pénz minden, és mindenkit meg lehet venni, Orbán Viktor szerint viszont ez nincs így. Amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy hozzuk ki Soros Györgyöt a fényre, mutassuk meg, hogy mit akar valójában, az a bátorságról is szólt, hiszen Soros egy világhatalmat épített ki magának és a háttérből kever-kavar, mint Piszkos Fred. Ez a könyv arról szól, hogy Orbán Viktor volt a megfelelő ember a megfelelő időben a megfelelő helyen, hogy megtudjuk, hogy kicsoda Soros György valójában, és mit képvisel – vélekedett Schmidt Mária.

Stumpf István, a könyv kapcsán rámutatott, hogy amíg Orbán Viktor a választók előtt méretteti meg magát, Soros György a háttérben, a nyilvánosság mögött cselekszik. A két világkép egyike a világkormányzásra törő, a nemzeteszmét és a hagyományos társadalmat eltörölni akaró progresszív liberális internacionalizmus, amelyet Soros György személye testesít meg, a másik pedig a konzervatív szemlélet, amely a nemzetek világát, a családokból építkező társadalmat tekinti az emberi méltóság és folytonosság alapjának. Ezt képviseli Orbán Viktor – hangsúlyozta Stumpf István.

G. Fodor Gábor szerint kötete egy régi vágású történet, egy „epikus párbaj”, amelyben két nagy formátumú ember szerepel, és a köztük fennálló konfliktus kibékíthetetlen. Meglátása szerint Orbán Viktor és Soros György párharca lehetővé teszi azt, hogy a világban zajló jelentős konfliktusok értelmezhetővé váljanak. A magyar népmesék is arról szólnak, hogy furfanggal még az ördögöt is le lehet győzni, 2015 után pedig a magyar furfang mint erő került be az amerikai mitológiába is – tette hozzá.

G. Fodor Gábor könyve egy párbaj története

Részlet a könyvből:

Összefut a nyál a szájában..

„Soros, komoly arccal, több ízben is lenyilatkozta: az a tény, hogy a spekuláció eljátszhatja azt a szerepet, amit eljátszik – történetesen a rombolást –, az a rendszer hibája. A spekuláció természetes dolog. Azért hódít, mert profitot hoz. A nyereség a dolgok végső értelme. A morál nem játszik. Mert ha az embernek egyszer – ne adj’ Isten! – erkölcsi kételyei támadnának azzal kapcsolatban, hogy mit tesz, attól kezdve ezek az erkölcsi megfontolások szüntelenül befolyásolnák és így korlátoznák a haszon megszerzésére irányuló magatartását. Ezt nem szabad megengedni, ez egyenesen tilos! A nemzetközi befektetések határokat és valutákat győznek le, tönkretesznek emberi sorsokat, de ennek nincs semmiféle morális jelentősége. A pénzpiacon az ember nem szembesülhet erkölcsi kérdésekkel. Ez olyan lenne, mintha a hátunk mögött összekötött kézzel kellene küzdenünk. Már az is kérdés, hogy miféle ember szembesülne miféle kérdésekkel. A pénzpiac pénzcsinálói névtelenek. Nem láthatóak, nincs moráljuk, nevük sincs. Soros sincs. Aki beavatkozik, spekulál, profitra tör, rombol, tönkretesz, az nem Soros, hanem egy „anonim” valaki: egy „Fantomas”. Nincs jelentősége, hogy ki az. Ha nem tenné meg ő, akkor megtenné más. Akkor inkább már tegye meg ő. tör, rombol, tönkretesz, az nem Soros, hanem egy „anonim” valaki: egy „Fantomas”. Nincs jelentősége, hogy ki az. Ha nem tenné meg ő, akkor megtenné más. Akkor inkább már tegye meg ő.

Soros egy interjúban azt találta mondani, hogy ha megfelelő helyzet kezd kialakulni, hegyezni kezdi a fülét és összefut a nyál a szájában. Úgy érezte, eleve el van rendelve azokra az üzletekre, amelyek az egyensúlyzavar állapotában keletkeznek – minél nagyobb a káosz, annál nagyobb a profit.

G. Fodor Gábor Orbán kontra Soros című könyve a XXI. Század Intézet Új idők sorozatának ötödik köteteként jelent meg, amely megvásárolható a Terror Háza Múzeum webshopjában, valamint a nagyobb könyvesboltokban is.