Megalakult a bankok bankja Magyarországon – Ezért felelnek

100 éve alakult a jegybank

1924. május 24-én alakult meg a független, és kizárólagos bankjegykibocsátási joggal rendelkező Magyar Nemzeti Bank Magyarországon. A pénzintézet alakuló ülését a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartották. Első elnöke Popovics Sándor volt, 1935-ig. A központi bank teremtette meg az I. világháborút követően inflálódott pénz, a korona stabilizációját, majd kibocsátotta az új pénzt: a pengőt. Manapság pedig azért felel az ország központi bankja, vagy más néven a jegybank, hogy fenntartsa az árstabilitást és a pénzügyi rendszer stabilitását, de ők őrzik az ország devizatartalékát is.

Ma van az európai nemzeti parkok napja is

Az EuroParc nevű szövetség a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseit és jelentőségét kívánta népszerűsíteni ezzel a nappal. Az Europarc Szövetség 1973-ban alakult, és együttesen 34 ország 400-nál is több védett területéért felelős. 1999-ben indított programja alapján május 24-én annak emlékére tartják ezt napot, hogy 1909. május 24-én alakultak meg az első európai nemzeti parkok Svédországban.

Először szelte át gőzhajó az Atlanti-óceánt

Robert Fulton 1819-ben ezen a napon vágott neki az útnak Savannah nevű, 3 árbócos vitorlásával az amerikai Georgiában lévő Savannah városából, majd 27 nappal később megérkezett az angliai Liverpoolba. Az út nagy részét vitorláival tette meg, a 90 lóerős gőzgépet csak kisegítőként használta, mivel nem tudott annyi tüzelőanyagot szállítani, amely elég lett volna a csak gőzgéppel való átkeléshez. Ezután 19 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy újabb gőzgéppel hajtott hajó keljen át az Atlanti-óceánon.

Ilyen idő lesz a hétvégén

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint pénteken a sok napsütést gyakran zavarják gomolyfelhők, és délutántól szórványosan újabb záporok, zivatarok érkeznek. 24-25 fok várható délután. A hétvége többi részében is sok napsütésre van kilátás és már csak elszórtan fordul elő nyárias zápor, zivatar. 24 és 29 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Itt lesz forgalomkorlátozás a fővárosban

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz a VI., IX. és XIV. kerületben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy tilos megállni:

május 24-én 20 órától 2024. május 27-én 10 óráig a VI. kerületben a Paulay Ede utca páros oldalán a Dalszínház utca és a Hajós utca között és a Hajós utca páratlan oldalán a Paulay Ede utca és az Andrássy út között,

május 25-én 10 órától 17 óráig a IX. kerületben a Vágóhíd utca páratlan oldalán az Óbester utca és a Fehér Holló utca között,

május 24-én pedig a XIV. kerületben 12 órától 20 óráig a Stefánia út 20. szám előtt 20 méter hosszan.

Pénteken kezdődik a Nagy sportág- és Hangszerválasztó

Május 24-25-én, 9 és 17 óra között, Kőbányán, a Merkapt Sportközpontban tartják az idei Nagy sportág- és Hangszerválasztót. A Nagy Sportágválasztó és Nagy Hangszerválasztó széles sportági és zenei palettát kínál a látogatóknak, a kitelepülő sportágakat szakképzett edzők, a megjelenő hangszereket zenei oktatók segítségével lehet megismerni és kipróbálni. A színpadokon izgalmas sportági bemutatókra, nyílt edzésekre, illetve színvonalas zenei koncertekre is sor kerül a két nap folyamán. A több mint 100 sportág között biztosan megtalálhatóak lesznek majd hazánk legnépszerűbb és legsikeresebb sportágai, mint a labdarúgás, az úszás, a vízilabda, a vívás, a kézilabda és a kajak-kenu is. További információk itt olvashatók a rendezvényről.

Kezdődik a Belvárosi Piknik Fesztivál is

Három helyszínen (Szabadság tér – Zrínyi utca – Erzsébet tér) lehet most hétvégén ingyenes programokon részt venni a fővárosban a Piknik Fesztivál keretein belül. Lesznek koncertek, piac, állatsimogató, bakonyi fajátékok, kosaras körhinta, design vásár és kutyás-cicás érzékenyítős programok is. A fesztivál május 24-től 26-ig tart, a részletes programok pedig itt olvashatók.

A Gourmet Fesztivál is most pénteken indul

Május 24. és 26. között idén is több mint 100 kiállító várja a látogatókat a Gourmet Fesztiválon a Millenárison. Ezúttal a női energiák uralják majd a gazdag kínálatot. Az esemény részletei itt olvashatók.

Szombaton lesz Orbán napja

Szent Orbán a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusa, és a fagyosszentek közé tartozik. Régen szobrot, kápolnát emeltek a tiszteletére a szőlőhegyeken, képmása pedig szőlőprést, hordót, kádárcéh-zászlót díszített. Ha ezen a napon szép idő járja, akkor hálásak a szentnek, ha nem, akkor szobrait megdobálják kővel. Névünnepét, május 25-ét a nyár kezdőnapjának is tartják.

Afrika napja is május 25-én van

Alakuló csúcsértekezletén az afrikai egységszervezet eldöntötte Addis Abbebában, hogy ezen a napon ünneplik meg Afrikát. A szervezet célja az afrikai népek egységének és szolidaritásának elősegítése, a gazdasági, politikai és más területeken folytatott együttműködésük fejlesztése.

Aki a galaxison belül stoppolna, annál legyen törölköző (Fotó: Pixabay)

Május 25-én van a Nemzetközi törölközőnap is

Douglas Adams emlékére minden év május 25-én nemzetközi törölköző-napot tartanak szerte a világon. Ilyenkor a rajongók törölközővel a nyakukban közlekednek a városban, és különböző rendezvényeket tartanak. A törölköző viselése Adams Galaxis Útikalauz Stopposoknak című művéből ered, ahol minden belevaló stoppos tudja, hol a törölközője. A törülköző, írja az Útikalauz, a lehető leghasznosabb dolog, amit csak magával vihet a csillagközi stoppos.

Ezen a napon mutatták be először a Csillagok Háborúja című filmet

47 évvel ezelőtt, május 25-én láthatta először a nagyközönség a bemutatókor Csillagok Háborúja című, később Star Wars IV: Egy új reményre átnevezett filmet, amit George Lucas rendezett. Ezzel indult el a kilenc részből álló Csillagok háborúja mozifilm-sorozat. A bemutató után néhány hét alatt a filmtörténelem egyik legsikeresebb alkotása lett több mint 798 millió dolláros bevétellel világszerte. A magyarországi bemutató 1979-ben volt.

Itt már szombaton gyereknap lesz

Idén május 25–26-án ismét kétnapos rendezvénnyel ünneplik meg a gyerekeket a dm Gyereknapon a Vasúttörténeti Parkban. Rengeteg játékos és szórakoztató programmal várják a kicsiket és nagyokat, és ezúttal sem maradnak el az izgalmas edukációs aktivitások. A színpadi fellépők között szombaton megtaláljuk az Apacuka zenekart, Kőhalmi Ferenc bűvészt és Kalap Jakabot, vasárnap pedig Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Rolando bűvész és Kovácsovics Fruzsina szórakoztatja a gyerekeket. Emellett lesz még VR Park, madár- és egzotikuskisállat-bemutató, kézművesprogramok és fejlesztő játékok, Utazó Planetárium, közlekedésbiztonsági pálya is. A részletes programok itt olvashatók.

Most hétvégén lesz a Múzeumok Majálisa is

Ingyenes programokkal várják az érdeklődőket a Múzeumkertben és a Magyar Nemzeti Múzeumban is május 25-26-án. A hétvégén a szakmai bemutatókat mellett színes programokkal, koncertekkel, kézművesvásárral, fesztiválhangulattal várják a családokat. A részletes programok itt olvashatók.

Újbuda születésnapja is május 25-én van

A városrész születésnapjának fellépői között ott lesz a Carson Coma, de szombat délután fellép a The Carboonfools és Király Viktor is, hogy még színesebbé tegyék a szülinapot fergeteges hangulatú zenéjükkel. A gyerekek sem maradhatnak ki a mókából: délelőtt Farkasházi Réka és a Tintanyúl gyerekzenekar szórakoztatja a legkisebbeket, valamint Singh Viki is színpadra lép Disney-dalokkal, hogy a kicsik is átélhessék a zene varázsát.

Vasárnap lesz a Nemzetközi gyermeknap

1950. óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermeknapot a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949. novemberi határozata alapján. A cél ekkor az elmaradott, háború sújtotta országok gyermekeinek megsegítését szolgáló akciók szervezése volt. Ezen a napon minden nagyobb településen játékos programokat, versenyeket, báb- és színielőadásokat rendeznek a gyermekek számára.

Május 26-án indult el a világűrbe az első magyar űrhajós (Fotó: John Raoux)

Elindult a világűrbe az első magyar űrhajós

Farkas Bertalan 44 évvel ezelőtt, május 26-án kezdte meg az útját a Nemzetközi Űrállomásra. Farkas 1977-ben vadászpilótaként dolgozott, mikor az Interkozmosz nevű programnak köszönhetően lehetőség nyílt a szovjet-magyar közös űrrepülésre. A magyar jelölteket abban az évben kezdték kiválogatni szigorú orvosi követelmények alapján. Végül csak ketten kaptak kiképzést 1978 tavaszától a Csillagvárosban, a Gagarin Űrhajós Központban: Farkas Bertalan és Magyari Béla. Az 1980. május 26-án kilőtt Szojuz 36 fedélzetén Farkas Bertalan lett a magyar résztvevő, társa a tapasztalt szovjet asztronauta, Valerij Kubaszov volt. A világűrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak.

Vasárnap a gyalogosoké lesz a Lánchíd

Változatos programokkal és koncertekkel várja a BKK a családokat május 26-án a második Lánchíd-pikniken. A délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen többek között ismeretterjesztő és családi programok lesznek, emellett zenei produkciókat, műsorokat és interaktív gyermekprogramokat is meg lehet tekinteni. A hídon gyereksarok is várja a kicsiket, ahol színezhetnek vagy rejtvényt fejthetnek, de lesz óriásbuborék-show is. A piknikről bővebb tudnivalók itt találhatók.

A Müpa ezzel készül gyermeknapra

A Müpa a nyári szünet előtt még egyszer szélesre tárja a kapuját, és elbúcsúztatja a Cifra Palota programsorozatát. Nemcsak a termek, hanem az épület előtti terek és parkok is megtelnek jobbnál jobb ingyenes programokkal. A színpadon egymást váltják majd az olyan fellépők, mint Lovászi Edina, a Lóci játszik, a Kalimpa együttes és a Superar, de lesz még többek között Hamupipőke táncelőadás, Kerekítő Tippentő foglalkozás, interaktív népmese, táncház, cirkuszi hétpróba. Minden program ingyenes, további részletek pedig itt olvashatók.