Inspiráló nők a Gourmet országkóstolóján

Az MBH Bank Gourmet Fesztivál esetében már hagyomány, hogy mindig más-más témát helyez a fókuszba. Korábban ikonikus ételeken, majd egy-egy alapanyagon volt a hangsúly, később a hagyomány, a magyar konyha öröksége, tavaly pedig az új generáció egyre fokozódó szerepe került középpontba.

Fotó: Gourmet Fesztivál

A 2024-es Gourmet Fesztivál az inspiráló női energiákra fókuszál, amihez három nagykövet társult Fekete Zsóka, Ormós Gabriella és Ötvös Zsuzsanna személyében. Bár a gasztronómia különböző területein tevékenykednek, de mindhármuk szakmai útja és sikere nagyon inspiráló és példaértékű. A nagyköveteink mellett természetesen igyekszünk bemutatni a hazai gasztronómia számos további női szereplőjét is a fesztiválon. A »női energiákat« erősíti majd Stahl Judit, és az általa létrehozott Flódni című gasztroszínházi előadás is

– mondta el Nemes Richárd, a Gourmet Fesztivál főszervezője.

„Úgy volt, hogy veszünk néhány állatot, de mondta a gazda, hogy valószínűleg vemhesek. Egy héten belül több mint ötven mangalicánk lett” – mesélte Fekete Zsóka, aki eredetileg zöldséget akart termeszteni a családi földeken, de ezután a húsra váltott. Mint elmondta, nem volt könnyű beletanulni a tenyésztésbe, feldolgozásba és értékesítésbe, de mára már az egész családját bevonta a vállalkozásba. A gazdasága immár közel 400 szőke mangalicát számlál. A vállalkozás 2012-ben indult, egy évvel később már díjakkal ismerték el Zsóka magas minőségű kisüzemi prémiumtermékeit. Ormós Gabriellának esze ágában sem volt pékséget nyitni. A kommunikációs szakmát azonban felváltotta a kovász bűvölete. „Lett egy hobbim, amivel egyre több időt töltöttem és azt éreztem, hogy megszületett bennem egy döntés” – mesélte Gabriella, akinek azóta a legfontosabb küldetése, hogy minél több embert megtanítson finom és egészséges kenyeret sütni. Tavaly a pop-up pékségét cserélte állandóra Ormós Gabriella, aki a Jenői Pékség, egyben a Kovászlabor közösség alapítója. Ötvös Zsuzsanna klasszika-filológia szakos doktori hallgatóként vált gasztrobloggerré, majd cukrásszá. Az elmúlt tíz évben több neves fine dining étteremben dolgozott, jelenleg a Laurel Budapest cukrász- és társséfje. „Az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában, Ókortudományi Doktori Programon klasszika-filológiából doktoráltam, és emellett kezdtem el blogot írni” – emlékszik vissza Zsuzsanna, mint mondta, akkoriban nagyon sok időt töltött könyvtárakban, de hiányzott neki, hogy két kézzel alkosson. A nagy vízválasztó néhány szilikon bonbonforma volt, amit vásárolt, „ajándékba készítettem velük bonbonokat, ami hatalmas élmény volt” – mondja Zsuzsi. Innen ívelt az út a Michelin-kalauz által ajánlott Laurel Budapestig.

Az MBH Bank nagy örömmel támogatja immár második éve a Gourmet Fesztivált, mely évről évre a tavasz egyik fénypontja és fontos találkozási alkalom, ahol számos ügyfelünket láthatjuk vendégül. A Gourmet Fesztivál nemcsak felvonultatja a hazai gasztronómiai élet legjavát, de az idei rendezvényen kiemelt figyelmet kapnak a kiváló női séfek, cukrászok, pékek és termelők, akik egyre látványosabb szerepet vállalnak a vendéglátásban. A hazai vállalkozások és kiemelten a női vállalkozók támogatása szívügyünk, így reméljük, hogy az idei fesztivál nemcsak fontos találkozási lehetőség lesz sokak számára, hanem inspirációt is nyújt, új recepteket ismerhetünk meg a gasztronómiában és a vállalkozásban egyaránt

– emelte ki Kutas István, az MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatója.

A Samsung támogatásával létrejött Gourmet Akadémia színpadának zárónapja idén egy igazán különleges gasztro-kulturális élményt tartogat. A Flódni című előadás „alapanyagait” két összetevő adja: egyrészt Stahl Judit gasztronómiai szakértelme, másrészt neves színészek improvizációs talentuma, a produktum pedig mindig egyedi és megismételhetetlen. „Amit láthatunk, az egy improvizációs gasztroszínház, sok röhögéssel, alapvetően édes ízben, és némi savanykás zamattal” – meséli Stahl Judit, az előadás megálmodója. A recept pofonegyszerű: elegyítik a színházi rögtönzést, a gasztronómia kultúrtitkait és a hajdani zsidó Budapest történetét. Aztán az improvizációs műfaj négy kiváló színésze tálalja a nézőknek Stahl Judit főztjét. „Pont olyan sül ki belőle, mint egy finom flódni” – meséli Stahl. Az előadást – melynek szituációs ötleteiben jelentős szerepet vállalt Stahl Judit lánya, Stahl-Bohus Hanna is – kiváló színészgárda kelti életre: a Gourmet Akadémia színpadán Jordán Adél, Stefanovics Angéla, Kálloy Molnár Péter és Szabó Győző lépnek majd színre.

Fotó: Gourmet Fesztivál

A Gourmet Akadémia színpada számos további programmal készül idén is. Maki Stevenson, a Makifood Cookery School and Events alapítója japán–magyar ételkombinációkat fog bemutatni. A Kovászlabor workshopon Ormós Gabriella pék, a Jenői Pékség megálmodója a gyakorlatban is bemutatja kovászolás titkait. Arya Razavi, az Arany Kaviár nemzetközi kaviár specialistája egy izgalmas kóstoló keretében mutatja be mindazt, amit az igazán jó kaviárokról tudni érdemes. A kelt tészták rajongói egy nagykunsági sütemény készítésének fortélyait leshetik el annak koronázatlan királynőjétől, a kunmadarasi Ferdinánd Bisztró háziasszonyától, Kálmán Évától. Tóth Szilárd – a SALT Budapest séfje – a Gourmet nagykövete, Fekete Zsóka mangalicatarjájából készíti el mindannyiunk szíve csücskét, a rántott húst – persze egy kicsit extrábban, mint azt megszoktuk. Szintén izgalmasnak ígérkezik a bibimbap készítés Kim Taeyennel és Mautner Zsófiával, ahol a koreai konyha szakértője enged betekintést a koreai gasztronómia világába és persze megtudhatjuk, mi is az a bibimbap. Két különös hangulatú apró étterem séfje is bemutatkozik a színpadon: Kiss Zaida, a budapesti Zinchenco Kitchen séfje és Katkó Kriszta, a szegedi Alkimista Kulináris Műhely séfje koprodukciós finomfőzelékkel érkezik. Hogy készül egy vegán desszert? Veganizálható-e egy hagyományos desszert? Ezekről fog beszélni az idei fesztivál nagykövete, Ötvös Zsuzsanna, a Laurel Budapest cukrász- és társséfje, aki kóstolót is hoz a vegán sütijeiből. És azt is megtudhatjuk, hogyan készül az igazi erdélyi padlizsánkrém, a vineta, Kati mama és György Réka (Páva Étterem) segítségével.

Az idei MBH Bank Gourmet Fesztivál vasárnapja – lévén gyereknap – a fiatal korosztály és a kisgyermekes családok számára is tartogat meglepetéseket. Ezen a napon a 18 év alattiak ingyen léphetnek be a Gourmet-ra, de lesznek ajándék édességek és gyerek workshopok is. A családosan érkezőket kilenc népszerű cukrászda várja robbanócukros minimakaronnal és más ajándék desszertkülönlegességekkel. A Gourmet Akadémia színpadán is számítanak a kicsikre: a KitchenAid workshopján fagyit lehet készíteni, Wossala Rozina szülő–gyerek párosokkal fog tésztákat és „pikk-pakk” szószokat főzni, Lefkovics Lea, a SALT Bakery vezetője pedig a keksz és az amerikai cookie elkészítésébe avatja be a gyerekeket. A Gourmet Akadémia legtöbb programja és kóstolója ingyenes, a workshopokra jelképes részvételi díj mellett érdemes előre regisztrálni a fesztivál honlapján.

Végezetül, de nem utolsósorban Nemes Richárd elmondta, hogy összeállt a fesztiválon kiállító több mint 50 étterem és cukrászda teljes kínálata is. A fesztivál idei menüjének különlegessége, hogy számos pénztárcabarát étel is szerepel benne, amelyeket legfeljebb 2500 Ft-os áron vásárolhatnak meg a látogatók.

Az idei Gourmet kiállítóit itt láthatjuk, belépőjegyet pedig itt lehet előzetesen vásárolni, a helyszíni jegyárakhoz képest jelentős kedvezménnyel.