Korrupciós botrány: Óbuda polgármestere, Kiss László ellen vallott egy gyanúsított

Dagad a III. kerületi önkormányzati korrupciógyanús botrány! Az ügy egyik gyanúsítottja, a Központi Nyomozó Főügyészségen tett vallomásában arról beszél, hogy a korrupciós pénzekből juttatni kellett Kiss Lászlónak, a DK óbudai kerületvezetőjének is – írja a Pesti Srácok, mely megszerezte a dokumentumot.

Kiss László, Óbuda polgármestere ellen vallott a korrupciógyanús botrány egyik gyanúsítottja

Fotó: Lakatos Péter/MTI

Mint ismert, tavasszal robbant a bomba Óbudán: 4 embert vettek őrizetbe korrupciós bűncselekmények miatt, majd az óbudai városháza épületében házkutatást tartott a nyomozó főügyészség. A négy gyanúsított egyike P. Gábor, akiről annak idején Anonymus is beszélt.

Az ügy egyik résztvevőjének a Pesti Srácok által megismert vallomásai rámutatnak a korrupció lehetséges mélységére. Az illető egyebek mellett azt állítja, hogy a fiktív szerződések ellenértékeként beérkezett, készpénzben felvett pénzösszegekből Kiss László polgármesternek is adni kellett. A vallomás szerint ezt egybehangzóan állították neki az ügyben meghallgatott gyanúsítottak. Akik közül ketten – a vallomás szerint – nagyon jó kapcsolatban állnak a polgármesterrel; egyikük állítólag a kerületvezető feleségével közös céget is visz – írja a Pesti Srácok internetes portál, mely ITT betekintést is enged a dokumentumba.

A Pesti Srácok három pontba szedte a botrányos részleteket:

1. Óbudán P. Gábor szervezésében alakították saját szája ízüknek megfelelően az új szervezeti egységet, a helyi sajtót és számláztak mindenféle korrupciós felárral. P. saját rokonát is bejátszotta az önkormányzati lapba. Mindezt az önkormányzat, a polgármester jóváhagyásával – összegzi a portál a meghallgatott személy állítása.

2. A másik pénzszivattyút a közterületi hirdetőoszlopok jelentették; a polgármester engedélye kellett ahhoz, hogy az önkormányzat területén tovább jelen lehessenek a hirdető oszlopok. A tanú szerint a polgármester jóváhagyását kellő pénzzel is alá kellett támasztani – állították a vallomást tevőnek a ma már gyanúsítottak, fogalmaz a Pesti Srácok.

3. A harmadik trükkhöz a tanú szerint bevontak egy külső kft.-t, aminek a nevében több szerződést is kötöttek az Óbuda–Békásmegyer Önkormányzattal. Legalább hat szerződésről volt szó, mintegy 26 millió forint összértékben például 36 óra targoncakezelésről, A5-ös tájékoztató füzetek beszerzéséről, UV-órák, figyelemfelhívó táblák mellett A4–LA4-es méretű, 2× hajtogatott leporellók és 4+4 szín késztermék leszállításáról.

A Pesti Srácok ugyanakkor hangsúlyozta: a vallomás szerint ezek mind fiktív szerződések voltak, teljesítés csak papíron volt. Az önkormányzat felé leszámlázott munkadíjakat pedig készpénzben kivette a bevont cég tulajdona, majd ennek az összegnek a 90 százalékát csorgatták vissza – a tanú szerint – P. Gáboron keresztül. Akik ebből elégíthették ki a polgármestert is – a vallomás szerint. A fiktív munkadíjak 10 százaléka maradt a közvetítőknél – írja a Pesti Srácok.