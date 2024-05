Itt az utolsó alkalom a Millennium Házában, ha még nem láttad, ezt látnod kell!

Éjszakára a múzeumok általában bezárják a kapuikat, de a Millennium Háza most kivételt tesz és az "év kiállításának" záróestéjén egész éjjel várja a látogatókat egy kulturális partira. A Ripost megkérdezte, mire számíthatnak, akik részt vesznek a zárónapon.

A Tükör/reflex zárórendezvénnyel zárják a Mélység/élesség kiállítást a Millennium Házában. Fotó: Millennium Háza

Tükör/reflex címmel tart zárórendezvényt a Millennium Háza. A Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményének kiállítása februárban nyitott meg és akkora érdeklődés vette körül, hogy május 26-ig meghosszabbították a tárlatot. Százhetven év magyar fotográfiáit láthatta a közönség. A leghíresebb magyar fotósok legérdekesebb képeiből válogattak, így látható volt Robert Capa, "A milicista halála" című világhírű képe vagy André Kertész, Moholy-Nagy László, Brassai és Martin Munkácsi kiemelkedő alkotásai is. Ezen kívül néhány világhírű fotóművész munkáival is találkozhattak a kiállítás látogatói, többek között Richard Avedon vagy Edward Steichen képeivel.

Robert Capa, "A milicista halála" című képe is látható a kiállításon. Fotó: Robert Capa / Millennium Háza

Éjszakába nyúló kulturális záróbulit tartanak

A szervezők úgy gondolták, az utolsó estén több művészeti ágat is bemutatnak a fényképek mellett. A zene lesz a fotók mellett a másik főszereplő, DJ Infragandhi mellett például Petrányi Zsolt művészettörténész és kurátor fogja saját bakelitlemezének gyűjteményéből bemutatni sajátos zenei stílusú válogatását. Akik szeretik az igényes elektronikus zene kreatív feldolgozását, garantáltan élvezni fogják az egy estére Dj-nek álló Petrányi Zsolt dallamait. A zene mellett informatív és izgalmas tárlatvezetések is várják a látogatókat. Lesz fejdísz- és csokornyakkendő készítő workshop is.

Május 25-e a magyar mozdulatművészet napja, így a szervezők meghívták Pálosi István mozdulatművészt, hogy táncosokkal tartson egy olyan előadást, ahol a kiállítás képeinek a történetét a tánc, a mozdulatok nyelvén mesélik el. A divatfotózás iránt érdeklődők pedig személyesen is részt vehetnek Almássy Jonathan Csaba fotós helyszíni kurzusán, ahol akár még címlapfotóra is kerülhetnek a résztvevők.

Mélyég/élesség kiállítás képanyagából válogatás. Robert Capa, Munkácsi Márton és André Kertész képei. Forrás: Millennium Háza

A Tükör/reflex kultúrparti május 25-én este 19 órakor kezdődik a Millennium Házában.

Érdemes egy ilyen estén részt venni, mert nemcsak egyszerre többféle művészettel ismerkedhetünk meg, hanem láthatjuk, a kultúra mennyire egybefonódik és a hétköznapi életünk részévé válik. Az este természetesen szabadon látogatható a belépőjegy megváltásával, de bizonyos programoknál, mint például a tárlatvezetés, a táncelőadás és a divatfotózási workshop, műtárgyvédelmi okok miatt és a helyszín befogadóképességének korlátozottsága okán, javasolt az előzetes regisztráció.

Az év kultúrbulijának helyszíne: A Millennium Háza – NEO Kortárs Művészeti Tér

Időpont: 2024. május 25. 19:30 - 01:00

