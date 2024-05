Hihetetlen felfedezés: Ez a betegség gyógyítható az idén 50 éves Rubik-kockával

A Rubik-kockát mindenki ismeri, a 80-as évekre szinte minden 10. magyar háztartásban volt egy ilyen kocka. Az először csak bűvös kockának nevezett logikai játék ma már világhírre tett szert, a legnagyobb magyar találmányok között tartják számon. Bár Rubik Ernő eredetileg tanításhoz készítette, amivel szemléltetni tudta a háromdimenziós összefüggéseket, a kocka önálló életre kelt, a gyerekek felfedezték maguknak és azóta is ők tartják életben. A Rubik-kocka azonban egy másik korosztály számára is hasznos, nem is sejtenénk elsőre, hogy mennyire.

Rubik Ernő találmányával, a Rubik-kockával / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Demencia ellen használják a Rubik-kockát

Az idén 50 éves Rubik-kocka sok mindenre jó, a logikai képességek fejlesztésétől a memória erősítéséig. A kocka kirakásához már sokan próbáltak konkrét megoldásokat felállítani, a világbajnokságokon játszó gyerekek azonban a memóriára esküsznek, azaz a kezük emlékszik a mozdulatokra.

Mindenféle memória létezik, például a mozgásmemória. A struktúra felismerése pedig a ’pattern recognition’, azaz a mintafelismerés. A kockában nagyon sok lehetőség van. Az öregeknél is használják demencia ellen

– nyilatkozta Rubik Ernő az Iparművészeti Múzeumnak adott interjújában.

A demencia több, gyakran együtt fennálló betegség összefoglaló neve. Legismertebb ilyen betegség az Alzheimer-kór, de a folyamat előrehaladtával olyan problémák is jelentkeznek, mint az inkontinencia, memóriazavar vagy hosszabb-rövidebb zavart időszakok. Fajtától függően felléphet látási hallucináció, vagy a Parkinson-kór tünetei is.

Az időseknél demencia ellen használják a Rubik-kockát / Fotó: eyepark / Shutterstock

Az általában memóriazavarral azonosított demencia ellen így kiváló a Rubik-kocka használata, hiszen fejleszti a memóriát, a logikai képességet és segít megelőzni is a betegség megjelenését. Az idén 50 éves kockában azonban még mindig rengeteg a lehetőség, aminek kibontása már a jövő generáció kezében van. Maga Rubik Ernő sem tudja megmondani, mitől lett ilyen sikeres a találmánya, de egy biztos: amíg játszák, addig életben fog maradni.

„Lélekben és tevékenységben is készültem a kocka 50 éves évfordulójára. Ez a jubileum, ha belegondol, nagyon ritka – nem is az ember, hanem egy tárgy életében. A tárgy maga pedig nem a nyugdíj előtt áll, hanem a jövőbe néz, mégpedig pozitívan. Érdekes feladat lenne megfejteni, mitől lett ilyen sikeres. Anno is a gyerekek fedezték föl, és most is ők tartják életben" – hangsúlyozta az interjúban a feltaláló.