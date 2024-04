Egy év után nézte vissza Petra az egyik videóját – rémisztő, mit fedezett fel: „Beleborzongtam, amikor megláttam”

Utánanéztem, és az a filter, amit a videóban használtam, nem igazán generálhatott oda egy ilyen szellemszerű alakot. A filter neve alapján meg is lehet nézni a TikTokon, hogy több százezren használták már ezt az effektet, de én ezek közül még egy olyat sem láttam eddig, amin akár csak hasonló jelenség lett volna, talán még ez lehetett volna racionális válasz... De sokadik megnézésre is én tényleg egy emberi formát látok, aminek kivehető a teste és a feje is.