Ötöslottó: Új magyar milliárdos lett? Íme a nyerőszámok, amik 1,5 milliárd forintot értek!

Már több hét is eltelt, mióta elvitték az Ötöslottó több milliárd forintos álomnyereményét, de ezen a héten, vagyis a 16. héten is hihetetlenül sok pénzért játszhattak a játékosok, ugyanis 1,5 milliárd forint volt a tét – ez az összeg is tökéletesen elég ahhoz, hogy valakinek örökre teljesen megváltozzon az egész élete.

Illusztráció / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Íme az Ötöslottó nyerőszámai:

13, 37, 38, 64, 83

Ezen a héten nem volt öttalálatos, így jövő hétre várhatóan 1,72 milliárd forintra duzzad a főnyeremény – íme az eheti nyeremények: