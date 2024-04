Kézzel irányítja Magyar Péter a Blikket?

Magyar Péter barátnője elismerte, hogy a tüntetésüket külföldiek is szervezték. Erről a Blikknek beszélt Vogel Evelin. A felvételt azonban egyszer csak törölte a Blikk, majd a külföldiekre vonatkozó részt kivágva, újraközölték a videót – számolt be róla az Origó.

A Blikk a lap kérdésére az alábbit közölte a megvágott felvétellel kapcsolatban: „Egy szerkesztőségen belüli félreértésből fakadóan a Blikk azelőtt publikálta az anyagot, mielőtt arra megérkezett volna az interjúalanyok jóváhagyása. Az interjúalanyok kérésére a videóban több helyen is történt korrigálás, ezért vágta újra a szerkesztőség az anyagot, nem csak a külföldi grafikus csapatra vonatkozó résznél.” A mondat így hangzott el az eredeti videóban: „Segített egyébként egy szuper grafikus csapat, akik félig magyarok egyébként és félig külföldiek.”

Magyar Péter és a nemzetközi hálózat

Mindezek fényében különösen érdekes Magyar Spinozában tett nyilatkozata: Rangos Katalin újságírónak arról beszélt, hogy szerinte a látszatát is el kell kerülni annak, hogy úgy tűnjön, valaki külföldi segítséggel akarja leváltani a kormányt, igaz, szerinte rezsimváltást csak így lehet Magyarországon véghez vinni.

Arra is utalt, hogy a XVII. század óta „nem volt olyan rezsimváltás Magyarországon, amelyet nem külföldi segítséggel követtek el”.

Azt is elmondta, hogy David Pressmannal, az USA budapesti nagykövetével személyesen nem találkozott, de közvetítők megkeresték. Magyar Péterék mögött álló nemzetközi hálózatra világít rá emellett az is, hogy a minap Justin Spike újságíró az AP hírügynökségnél megjelent írásában hosszan, feltűnően pozitív színben mutatta be Magyar Pétert, a cikk azonban a valóság talajától elrugaszkodott információkat tartalmazott. A Mandiner megkeresésére Justin Spike, az AP hírügynökség újságírója elmondta, hogy Eric Koch, a Soros-pénzekkel kistafírozott Action for Democracy aktivistája olyan e-mailekkel bombázta, amelyekben

arról győzködte, hogy kormánykritikus éllel tudósítson Magyarországról.

Emlékezetes: a 2022-es országgyűlési képviselő-választás külföldi befolyásolásának körülményeit feltáró titkosszolgálati jelentés megállapította, hogy az Action for Democracyn, valamint egy azonos célú, svájci alapítványon keresztül több mint négymilliárd forint érkezett Magyarországra, s a pénzekkel a hat pártot tömörítő, közös listán induló baloldal választási kampányát segítették.