Autósok figyelem, ma lejár egy fontos határidő!

A kötelezően fizetendő gépjárműadót a legegyszerűbben a NAV-Mobil alkalmazásában lehet befizetni. Az alkalmazás a Google Play és az App Store alkalmazás-áruházakból is letölthető. A fizetéshez a Gépjárműadó menüpontra kell koppintani. A menüpontba való belépéshez első alkalommal ügyfélkapus azonosításra (vagy más KAÜ azonosítóra) van szükség. Az erre alkalmas mobilokon az első azonosítás után ujjlenyomattal vagy arcfelismerővel is használható a lekérdező. A menüpontba belépve a rendszám és az összeg is automatikusan betöltődik, és az adó pillanatok alatt, néhány koppintással befizethető. Aki nem tudja egy összegben kifizetni az adót, az a magánszemély június 30-ig illetékmentesen kérhet 2-5 havi részletfizetést a Részletfizetési kérelem gombra koppintva.

Április 15-től lehet jelentkezni az Ifjúsági garancia plusz programra

Mától lehet jelentkezni az uniós finanszírozású, közel 200 milliárd forintból megvalósuló programra, melynek célja a fiatalkori inaktivitás megelőzése, illetve a 30 év alattiak foglalkoztatásának elősegítése, ami nagymértékben segítheti a nemzetgazdaság munkaerő igényének kielégítését. A programmal 2029-ig mintegy 84 ezer munkanélküli és inaktív fiatal munkaerőpiaci beilleszkedése valósulhat meg, ami érdemben növelheti a korosztály aktivitását. A program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként regisztráltatták magukat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál.

Április 15-ig lehet kitölteni a zöld nemzeti konzultációt

A13 kérdésből álló kérdőívet a zoldenergia.kormany.hu oldalon lehet kitölteni. A zöld nemzeti konzultáció tétje, hogy Magyarország valóban részt vegyen a világban zajló energetikai fordulatban.

112 éve süllyedt el a Titanic

Útban Southamptonból épp New Yorkba tartott a hajó. A baleset 1912. április 15-én következett be Halifax (Új Skócia) partjainál. A katasztrófában körülbelül 1500-an haltak meg. A hajót egyébként a Harland and Wolff hajógyárban építették az észak-írországi Belfastban, és elsüllyedésének időpontjában a Titanic volt a legnagyobb utasszállító gőzhajó a világon. A Titanicot a konkurens Cunard Line hajózási társaság két óriáshajója, a Lusitania és Mauretania vetélytársának szánták. A Titanic és testvérhajói, az Olympic és a Gigantic lettek volna a leghosszabb óceánjárók, melyek egyben a legnagyobb luxussal is szolgálnak.

Ezen a napon született a világ leghíresebb polihisztora

Leonardo Da Vinci festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök és természettudós 1452. április 15-én született. Festészetében a művészetet a tudománnyal hozta kapcsolatba, rendelkezett a pontos érzékelés és a megszerzett ismeretek megjelenítésének képességével. Leonardo hírnevét az "Utolsó vacsora" és a "Sziklás Madonna" alapozta meg. Firenzében festett jelentős művei a "Mona Lisa" és a "Szent Anna harmadmagával". Vázlataiban számos műszaki problémát megoldott az utókor számára, korát megelőzve leghíresebb vázlata a helikopter "terve.

41 éve hunyt el Illyés Gyula

Eredeti nevén Illés Gyula, Kossuth-díjas költőnk, író, műfordító, szerkesztő, az MTA tagja, 41 éve, azaz 1983-ban ezen a napon hunyt el. Illyés Felsőrácegrespusztán (Sárszentlőrinc) született 1902. november 2-án. A költőnek 1920. december 22-én jelent meg első verse (El ne essél, testvér) név nélkül a Népszavában.

114 éve szabadalmaztatták a nyersolajmotort

114 évvel ezelőtt, 1910. április 15-én Bánki Donát jelentette be a szabadalmát a nyersolajmotorra. Bánki és Csonka János nevéhez fűződik a motorgyártás hazai bevezetése (Bánki-Csonka-motor) is, melynek legfontosabb újítása az 1893-ban szabadalmaztatott porlasztó, vagyis karburátor volt. Bánkinak egyébként a Ganznál töltött évek alatt sok saját találmánya és szabadalma volt, többek közt az elsőkerék-meghajtású autó, valamint a gőz- és a vízturbina.

Ma 90 éves Bodrogi Gyula

A Nemzet Színésze, Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló színművészünk, rendezőnk 1934. április 15-én született Bodrogi (Buzik) Károly magántisztviselő és Kohn Klára fiaként Budapesten, Angyalföldön. Érdekesség, hogy édesapja fia születése előtt egy nappal rekatolizált, miután 1929-ben (házasságkötése évében) áttért az izraelita vallásra. 1948-ban magyarosította saját és három gyermeke nevét Bodrogira-olvasható a Wikipédián.

61 éve került először adásba a TV Maci

1963. április 15-én jelent meg először az MTV-n a TV Maci, és az Esti mese. A híres maci hivatalos születésnapja azonban október 23-án van, ami nem az első tévés szereplése, hanem Bálint Ágnes születésnapja, aki az Esti mese szignálfilmjének eredeti forgatókönyvét írta, valamint a maci karakterét is ő találta ki. A bábfigurát Szabó László iparművész készítette.

5 éve égett le a Notre-Dame

2019-ben ezen a napon kapott lángra Párizs egyik legjelentősebb épületének, a felújítás alatt álló Notre-Dame-székesegyháznak a fából készült tetőszerkezete, amely néhány óra alatt szinte teljesen megsemmisült, ezen kívül összeomlott a katedrális huszártornya is. Az égő épület környékéről több mint ezer embert kellett evakuálni. Valószínűleg elektromos rövidzárlat okozta a tüzet.

Kánikula várható ma is

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfő estig nem várható változás az időjárásban, vagyis marad az áprilisi nyár sok napsütéssel. Estétől megnövekszik a felhőzet, és zápor, zivatar is előfordul. A szél viharossá fokozódhat. Akár 30 fokos kánikula is lehet.

Vágányzár lesz a Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon

A Ferencváros-Herceghalom állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt április 15-én hétfőtől, április 26-ig vágányzári menetrend lesz érvényben a Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon. A vágányzár miatt az alábbi változások lépnek életbe: