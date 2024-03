Megszólalt a lottónyertes nyugdíjas – brutálisan megsarcolta az adóhatóság, lakhatását is elveszítheti

Ki ne álmodozna arról, hogy egy szép napon megnyeri a lottót? Mennyi, de mennyi dolog van, amire elkölthetnénk a pénzt! Elmennénk csodálatos álomutazásokra, vennénk magunknak egy kacsalábon forgó palotát, luxusautókat. A bölcsebbek befektetésben is gondolkodnak és vállalkoznának. Nemrégiben Magyarország is lottólázban égett, hiszen mindenki meg szerette volna nyerni a rekordmagas nyereményt. Ahogyan a Metropol is megírta, el is vitték a csodálatos álomösszeget, ugyanakkor vannak, akik nem járnak jól a sok pénzzel.

Sokan nehéz helyzetbe kerülnek az álomnyeremény után Fotó: Mónus Márton/MTI

Egy skót nyugdíjas bácsi, Daniel Millar 80 ezer fontot, azaz közel 37 millió forintot nyert a lottón, aminek nagyon meg is örült. Elsősorban szeretteire költötte a pénzt: gyermekeit és unokáit befizette egy szép üdülésre, kijavította a házán lévő hibákat, és új ruhákat vásárolt feleségének. Egy év sem telt el, a pénzt máris elköltötte, sajnos azonban rossz hírt kapott az adóhatóságtól.

I won £80,000 lotto prize but I'm DESPERATE to go back on benefits https://t.co/Mg1wm1lMdh — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) March 6, 2024

Megrótták amiatt, mert nem jelentette be a lottónyereményét, éppen ezért minden szociális juttatásától megfosztották. Nem jár többé kedvezményes lakhatás, sem semmilyen nyugdíjas támogatás. És mivel a pénzt már elköltötték, nem tudnak megélni.

Ki kell fizetnem a teljes bérleti díjat és az önkormányzati adót, így alig marad valami a megélhetésre. A feleségem, aki engem gondoz, mindössze heti 62 fontot kap. Ebből képtelenség megélni

– panaszolta a bácsi, aki most kétségbeesetten szeretné visszakapni a segélyeket – írja a The Sun.