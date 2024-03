Magyar Péter féltékeny volt a felesége sikereire, ezért alázta és akadályozta

Saját magát csak egy kitartott férjnek értékelte Magyar Péter, aki féltékeny volt házasságában felesége sikereire, ezért egyfolytában keresztbe tett neki. Varga Judit elképesztő esetekről számolt be a FrizbiTV-nek adott exkluzív interjújában.

A több nyelven beszélő, diplomás minisztert "egysejtűnek" nevezte a férje. / Fotó: Veres Nándor

Sok nő ismeri azt az életszituációt, amikor férje nem tudja elfogadni a sikereit, ezért verbálisan bántalmazza, gyalázza és terrorizálja. Az a férfi, aki uralni akarja a feleségét, megpróbálja letörni annak önbizalmát, önbecsülését. Pontosan ez történt Varga Judittal is: Magyar Péter képtelen volt elviselni felesége karrierjét és ahelyett, hogy támogatta volna őt, féltékeny hisztijeivel, kirohanásaival, az otthon mérgező légkörével akadályozta őt. A volt igazságügyi miniszter ezért is beszélt a házasságában kialakult, számára megalázó helyzetekről, bízva abban, hogy másoknak is segíthet vele.

A volt feleség beszámolója szerint Magyar Péter előszeretettel hangoztatta mindig, hogy az ő keresztapja Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, a nagyapja pedig Erőss Pál legfelsőbb bírósági bíró volt. Varga Judit úgy látta, hogy csak azért, mert Magyar egy ilyen szerencsés budai családba született, gyakran lenézett, nyilvánosan megalázott másokat.

Péter mindig a szülei, barátai jóvoltából jutott állásokhoz, és ő mindig kikövetelte magának, hogy ez neki jár. De elfelejtette mellé tenni azt a sok-sok alázatot, szorgalmat, amit minden normális ember mellé tesz. Ahogy öregedett, szerintem ez a fajta torz énkép, egy nagyon erős irigységgel, nagyon erős gonoszsággá alakult. Egyébként így romlott mellette párhuzamosan a mi kapcsolatunk is

– mesélte a volt igazságügyi miniszter, aki Magyar módszereiről is beszélt.

Bécsi Magyar Bál: Hiúsági kérdés az ültetésből

Varga Juditot meghívták a Bécsi Magyar Bálba, mint díszvendéget. Akkor már miniszter volt, így szokás szerint a főhelyen kellett ülnie, a bécsi polgármester mellett. Férje azonban ezt nem nézte jó szemmel.

Kiakadt, hogy miért nem ő ül a főhelyen. Ezért, amikor már ő szmokingban, én pedig báli ruhában álltunk a szállodában – közben várnak ránk, mert indulna a bál, mégiscsak a magyar miniszter a fővendég–, ő fogta magát és szmokingostól befeküdt az ágyba és internetezni kezdett azzal, hogy ő most nem megy sehova

– emlékezett vissza Varga Judit, aki ekkor telefonált a házigazdáknak, hogy várjanak még, majd rimánkodott Magyar Péternek, így 20 perces késéssel végül el tudtak indulni. "Ezek után az ember álljon oda a kamerák elé, és mondjon egy szép köszöntőt, mint ahogyan a balatoni rendezvényt követően is megtörtént. Egy idő után, a kollégák személyesen, közelről is látták mindezt, ezért kialakítottak bizonyos munkamódszereket" –árulta el a volt miniszter, aki végül 16 év után minden fenyegetés és zsarolás ellenére kilépett a bántalmazó kapcsolatból.

