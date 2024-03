Ilyen volt az első lottósorsolás Magyarországon, rengetegen próbáltak szerencsét

Mióta lehet lottózni Magyarországon?

1956. december 29-én született meg a kormányhatározat a lottó magyarországi bevezetéséről. Ezt követően a pénzügyminiszter egy 1957. január 17-i rendeletében megbízta az Országos Takarékpénztárt a magyar lottó szervezésével. 1957. február 13-án már részleteket is közöltek a részvételi szabályzatból: a lottószelvényeken 90 szám közül 5 számot kellett a fogadóknak megjelölniük. Ha ezek közül 2 vagy annál több megegyezett a kisorsolt számokkal, akkor nyertek. A lottósorsjegyeket 1957. február 13-tól kezdték árusítani, február 20-án már több mint százezer szelvény érkezett be. Ezt követően eldöntötték, hogy a nyertes számokat szerencsegömbben fogják sorsolni minden hét csütörtökén. Február 27-én, már szervezett módon, a budapesti központba érkeztek a kitöltött szelvények, az első sorsolás pedig 1957. március 7-én, vagyis éppen ma 67 éve rendben le is zajlott. Az első sorsolásra 1 505 546 darab szelvény érkezett játékba, telitalálat nem volt, heten értek el négy találatot.

Ilyen volt az első lottósorsolás Magyarországon – Fotó: M1

Erőss Zsolt ma lenne 56 éves

Az 1968. március 7-én született székely hegymászó volt az első magyar, aki járt a Föld legmagasabb hegycsúcsán. Magyarország legeredményesebb magashegyi hegymászója tíz 8000 m fölötti csúcsot hódított meg (ebből kettőt műlábbal), amivel a nemzetközi élmezőnybe is bekerült. 2003-ban Kollár Lajossal és Mécs Lászlóval létrehozta a magyar Himalája-expedíciósorozatot (Magyarok a világ nyolcezresein). 2013. május 21-én egy újabb csúcs megmászása után a visszaúton azonban eltűnt.

Mi történt még március 7-én?

1854: Charles Miller szabadalmaztatta az első olyan amerikai varrógépet, amivel gomblyukakat is lehetett készíteni.

1876: szabadalmat kapott Alexander Graham Bell a telefonra.

1933: feltalálták a Monopoly nevű társasjátékot.

1975: megszületett Ábel Anita színésznő, televíziós műsorvezető.

1976: viaszszobor készült Elton Johnról Madame Tussaud múzeumába.

1985: először játszották a rádiók a 'We Are the World' című dalt.

1987: Mike Tyson lett a legfiatalabb nehézsúlyú bokszbajnok.

1996: először készített űrfelvételeket a Hubble Teleszkóp a Plutó felszínéről.

Aki ma Németországba utazna vonattal, fennakadásokra számítson!

A német vasúttársaság, a Deutsche Bahn (DB) tájékoztatása szerint Németországban március 7-én, csütörtökön hajnali 2 órától 8-án 18 óráig munkabeszüntetést tartanak. A sztrájk ideje alatt a német vasúti hálózaton a távolsági és regionális forgalomban jelentős fennakadásokra, hosszabb eljutási időkre kell számítani. A DB és a MÁV azt javasolja az utasoknak, hogy amennyiben tehetik, halasszák el utazásukat, vagy válasszanak alternatív utazási lehetőséget.

Jelentős késések várhatók a Németországba tartó vonatokon – Fotó: Pakorn Khantiyaporn / Shutterstock

Szeles lesz az idő, de fagyni még nem fog

A koponyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön változóan felhős időre van kilátás, és elszórtan fordulhat elő eső és zápor is. Az ÉK-i szél továbbra is élénk lesz. 7 és 14 fok közé gyengül a nappali felmelegedés. Hajnalban elég hideg idő várható, 3 fok köré csökken a minimum-hőmérséklet.

Beporzók napja lesz az ELTE Füvészkertben

Az ELTE botanikus kertje a beporzók napján, március 7-én többállomásos kihívást szervez 4–8 osztályos gyerekek számára. Az 5-6 fős csapatokban induló gyerekek a Füvészkert különböző pontjain oldanak meg feladatokat, miközben megismerkednek a porzós növényekkel is. A délelőtt folyamán lesz mézkóstoló és méhészeti eszközök bemutatója, valamint tematikus szakvezetés a Beporzók tanösvény mentén. A nyertes csoport osztálya az eredményhirdetés után rovarpreparáláson vehet részt. A feladatok külön felkészülést nem igényelnek, elvégzésükhöz természetismerettel, környezetvédelemmel és a beporzókkal kapcsolatos alapismeretek szükségesek. Az esemény fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter lesz.

Női dalszerzők lépnek fel a Turbinában

Két, női dalszerzőkből álló formáció ad koncertet és mesél a női sorsról március 7-én, a Turbinában. Elsőként a Napfonat nevet viselő, női a capella együttes lép színpadra. Őket a modern indie folkot játszó Noémo nagyzenekar követi versszerű dalaival. További részletek itt olvashatók az eseményről.

Laura Pergolizzi koncertezik az Arénában

Két Budapest Park-os fellépése után művésznevén LP március 7-én a Budapest Arénában ad koncertet. Erőteljes énekhangjával, társadalmi konvenciókat felrúgó attitűdjével és intelligenciájával, az egyik legkedveltebb énekes-dalszerzővé vált az egész világon.

Megérkezik a hazai mozikba A róka

A tavasz nyitányaként érkezik március 7-én a hazai mozikba A róka című film. A igaz történeten alapuló, katartikus film premierjét Radisics Milán fotográfus rókás képeiből nyíló kiállítás és premier előtti vetítések kísérik csütörtökön. A természetfotós kiállítása 18.30 órakor nyílik az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A film bevételeiből a forgalmazó a Rókales Alapítvány rókamentő tevékenységét támogatja.