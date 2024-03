Erdőben hagyta az autóját, majd felszívódott egy sofőr Érden: ezt találták a kocsiban

Hová lett a sofőr? – kérdezhetik teljesen jogosan azok, akik megtalálták valaki terepjáróját Érden, az erdőben. Az autó jó állapotban, mindenféle jelzés nélkül árválkodott az elhagyatott területen. Az egyik megtaláló szerint napok óta ott van, ráadásul megdöbbentő dolgot hagytak benne.

Elhagyták az autót Fotó: Olvasói

Az autót Érden, a volt katonai rakétabázistól 50-100 méterre lehet megtalálni bent, mélyen az erdőben. Két nappal később is visszamentem és még mindig ott volt, ráadásul van benne valami… Az illető, aki „elhagyta” az autóját, benne hagyta az indítókulcsot is, ami azért elég furcsa. Senki sem tudja, hogy hová lett a sofőr vagy miért szállt ki az autójából az erdőben és hagyta magára a kocsiját

– mondta el a férfi.

Információink szerint az autó jelenleg is az erdőben várja a tulajdonosát.

Hova lett a sofőr? Fotó: olvasói



Piromániás bűnbanda lopta az autókat

Korábban a Metropol írt arról a két férfiról, akiket hetekig keresett a rendőrség ugyanis Gyömrőn több autót is elloptak, majd egy elhagyatott területre vitték azokat és felgyújtották. Az autók között volt egy szépen felújított veterán Trabant és egy Golf is, amiket porig égettek. A Trabantot egy tanyáról lopták el még február 13-án, majd néhány nappal később teljesen felismerhetetlen állapotban találták meg. A Golfot pedig egy ház elől lopták el Gyömrőről a Liget lakóparkból. A tulajdonos barátja szerint az autó nemrég lett felújítva, kifogástalan állapotban volt. Az utcáról lopták el. Aztán, csodák csodájára, ezt is egy elhagyatott területen, kiégve találták meg. A helyieket annyira felháborítottak az esetek, hogy miután a rendőrség elfogta a két gyújtogatót, utána sem nyugodtak meg, lincshangulat alakult ki.