Donald Trump: Orbán Viktor a főnök – videó

Mint ahogy arról a Metropol korábban már beszámolt Donald Trumppal találkozott Floridában Orbán Viktor. A napokban lezajlott tárgyalások első számú témája pedig a béke volt.

Orbán Viktornak és Donald Trumpnak volt miről beszélniük Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A magyar miniszterelnök pénteken tárgyalt Donald Trump korábbi amerikai elnökkel, republikánus elnökjelölttel Mar-a-Lagóban, Donald Trump floridai rezidenciáján. A megbeszélést pedig egy közös vacsora és koncert is követte.

A nem mindennapi eseményről Orbán Viktor egy videót is közzétett a Facebook-oldalán, melyben Donald Trump nem győzte őt dicsérni.

Senki sem jobb, okosabb vagy jobb vezető, mint Orbán Viktor. Fantasztikus.

A volt amerikai elnök hozzátette:

Mint tudják, ő Magyarország miniszterelnöke, aki remek munkát végez. Nem egy ellentmondásos figura, mert ha elmondja, hogy lesz, akkor az úgy is lesz!

Donald Trump arról is beszélt, Orbán Viktor miniszterelnök „a főnök”, „és ő egy nagyszerű, fantasztikus vezető Európában, sőt az egész világon”, akit nagyon tisztelnek.

Megtisztelő, hogy itt vagy közöttünk, Viktor. Nagyon megtisztelő. Köszönöm

– fogalmazott a volt amerikai elnök.

A videó után most pedig egy fotós összefoglalót is megosztott a miniszterelnök, amelyen az amerikai látogatásának néhány fontos pillanatát láthatjuk, így természetesen a Donald Trump amerikai volt elnökkel való találkozást is.