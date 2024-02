Milliós értékű elefántfejdísz a cirkusztörténeti kiállítás egyik legnagyobb kincse – Fotók

Különleges élményben lehet része annak, aki megtekinti a Mezőgazdasági Múzeumban a Csodálatos Cirkuszvilág című kiállítást. A nagyérdemű egy kicsit betekintést nyerhet az artisták egyébként zárt világába. A cél érdekében neves hazai és külföldi cirkuszművészek adták kölcsön az eszközeiket, illetve a kosztümjeiket.

Az akrobaták csodálatos kosztümökben lépnek fel. / Fotó: Hajdú Ágnes

Mint arról a Metropolon is olvashattak, a Lovagkereszt Érdemrenddel kitüntetett Simet László akrobata tavaly tavasszal egy két daru között kifeszített drótkötélen átsétált a Duna felett. Az egyensúlyozáshoz egy méretes balanszrudat tartott a kezében. Az eszközt most bárki megpróbálhatja felemelni, hogy megtapasztalja, milyen súllyal kellett a cirkuszművésznek megküzdenie az egyébként is komoly koncentrációt igénylő produkció közben.

Simet László balanszrúdját bárki felemelheti. / Fotó: Hajdú Ágnes

Mindig is nemzetközi hírűek voltak a magyar ugródeszka-csoportok. Most a nagyközönség közvetlen közelről megnézhet egy ilyen eszközt, miközben elmerenghet a múlton. A több évtizedes cirkuszi rekvizit érdekessége, hogy ma is használható állapotban van.

Több millió forintot ér a fejdísz. / Fotó: Hajdú Ágnes

A kiállítás egyik legérdekesebb darabja egy méregdrága elefántfejdísz, melynek az értéke több millió forint.

Az érdeklődők február 29-ig, keddtől vasárnapig, 10 órától 17 óráig tekinthetik meg a különleges kiállítást.

Szonday Szandra muzeológus a Metropolnak kinyilvánította: a kiállítással a cirkuszművészet nagyjai előtt kívántak tisztelegni.

Szonday Szandrát is lenyűgözik a cirkuszi kosztümök / Fotó: Hajdú Ágnes

Sok olyan tárgyat láthatnak a látogatók, melyek első ránézésre hétköznapinak tűnnek, mégis sok mindenről mesélnek. Ilyen Simet László kötéltáncos drótos cipője is, melyen jól látszanak a használat nyomai, illetve az, hogy milyen speciális követelményeknek kell megfelelnie

– magyarázta a szakember.