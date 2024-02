Őrület: elnevezhetsz egy csótányt az exedről, majd megetetheted egy vadállattal

Hihetetlen kezdeményezésbe kezdett egy amerikai állatkert San Antonioban. Céljuk az adománygyűjtés, erre pedig nem akármilyen módot eszeltek ki így Valentin nap közeledtével: bizonyos összegért cserébe elnevezhetsz egy csótányt az exedről. Akciójukat úgy hirdetik, hogy tegyél egy jó ügyért úgy, hogy a múltadat lezárod egy exedhez illő módon.

Nevezz el egy csótányt az exedről. / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Marknak elnevezni egy rovart, akit megesz egy oposszum és még jót is teszel vele?

– hirdetik magukat kiemelve, ez egy nemes ügy!

Szimbolikusan elnevezni egy csótányt vagy patkányt az exedről vagy valaki olyanról, aki nem kedves számodra segít túllépni a múltadon, segít begyógyítani az az összetört szívet, pláne, hogy még azt is kiválaszthatod melyik állat egye meg őt

– írják. A jelentkezők 5, 10 vagy 25 dollárért adományozhatnak az elnevezésért cserébe, tehát körülbelül 1.800 Ft-ért már lehet is egy csótányunk az exünk nevével.

Ezen programjuk 2020-ban indult, és sikerül azóta is töretlen. Több mint 50 amerikai államból, több mint 30 országból, összesen több mint 8 ezren adományoztak már eme nemes célért – írja a UNILAD.

Amint megláttam a lehetőséget arra gondoltam: van ennél jobb Valentin napi ajándék magam számára, mint egy csótányt elnevezni az exemről. Hát nem. Emlékszem mennyire megkönnyebbültem utána

– mesélte egy adományozó, aki nem bánja tettét, sőt úgy érzi, mintha újjá született volna.

2022-ben a leggyakoribb névadások a Jacob és Sarah volt, míg 2023-ban a Matt, Ashley és Jessica. Hogy a programjuk még sikeresebb legyen, még egy TikTok videót is létrehoztak, ahol egy munkatársuk csótánynak öltözve népszerűsíti a szokatlan adománygyűjtés. Nos, a célközönséget ott is megtalálták, sőt olyan kommentek is érkeztek rá, hogy muszáj-e exről nevezni, nem lehet-e esetleg főnökről. Vagy épp arról érdeklődtek, korlátozva van-e hány csótányt "lehet venni" ugyanis hosszú a lista...