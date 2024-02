Arab diák akarta fejbe lőni a tanárt Budapesten - megerősítették az iskola biztonságát

A meghökkentő eset még február 1-jén történt egy budai középiskolában, ahol egy 18 éves diák túszul ejtette két tanárát és az igazgatót. Az állítólag arab származású fiú viselkedése miatt rendőrt kellett hívni, akik végül eljárást is indítottak az ügyben. Az iskola vezetősége egy értekezlet során figyelmeztette a szülőket a fiú miatt kialakult veszélyhelyzetre, és intézkedésről is tájékoztatták őket: rendészeket kértek az iskolába - írtuk egy korábbi cikkünkben. A Ripost most új részleteket derített ki.

Ebben az iskolában akarta fejbe lőni a tanárt az arab fiatal

Fokozták a diákok biztonságát abban a budai iskolában, ahol február 1-jén egy állítólagos arab származású 18 éves fiú mások lelövésével fenyegetőzött. A 12. kerületi Márvány utcai BGSZC Budai Gimnázium és Szakgimnáziumban a hátsó kaput lezárták, valamint a tanulókat két marcona biztonsági őr védi egész tanítási idő alatt. A fenyegetőző fiatalt úgy tudjuk, online oktatásba helyezték.

Biztonsági őröket rendeltek a diákok mellé

A Ripost beszélt több szülővel is, akik elmondták: szülői értekezleten tájékoztattak mindenkit arról, hogy miért jelentek meg a rendőrök az iskolában. Elmondták, hogy az egyik diák emberek lelövésével fenyegetőzött és agresszíven lépett fel a tanáraival szemben. Végül azt is közölték, hogy megerősítették az iskola védelmét. Két – állítólag fegyveres – biztonsági őrt kértek a diákok mellé, akik az egész tanítási idő alatt az intézményben és az előtt tartózkodnak.

Két marcona biztonsági őr vigyáz a gyerekekre / Fotó: Ripost

Lezárták a hátsó bejáratot

Lapunk beszélt több diákkal is, akik megerősítették: az iskolában mindenki tud a lövöldözéssel fenyegető arab diákról, sokan tartanak is tőle. A tanulók beszámolói szerint az iskola hátsó bejáratát is lezárták a biztonság megerősítése érdekében, így ha valaki be akar menni az épületbe, csakis a főbejáraton tudja megtenni, ám ott azonnal a biztonsági őrökbe botlik. A szülőin elhangzott tájékoztatás szerint a jelenleg online oktatásban lévő fiú, ha megjelenik a sulinál, akkor a két őrnek mindenhova kísérnie kell.

A diákot a rendőrök személyi szabadság megsértése bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a fiú a bűncselekmény elkövetését beismerte. Már csütörtökön megkerestük az iskolát is, de egyelőre nem reagáltak kérdéseinkre.